Враца се включва в Световния ден на предизвикателството

Враца ще се включи на 16 май в националната спортна проява Световен ден на предизвикателството, съобщиха от общинска администрация. Инициативата се организира за 33-ти път от Българската федерация спорт за всички, съвместно с Община Враца и е посветена на Деня на българския спорт – 17 май.

Заради влошаване на времето дейностите ще се проведат в спортната зала на Профилираната природо-математическа гимназия „Акад. Иван Ценов“, обясни Радосвета Крумова, главен експерт "Култура”. Предвиждат се демонстрации и предизвикателства по футбол, баскетбол, борба, тенис на маса, художествена гимнастика, волейбол, кикбокс, брейк денс, фитнес упражнения с инструктора Димитър Николов, както и участие на Централния полицейски таекуно до клуб. Включилите се ще могат да участват и в томбола с награди. Партньори при провеждане на събитието са Младежкия център, Превантивно-информационния център и младежката организация на Български червен кръст Враца. Финансовата подкрепа е от Министерство на младежта и спорта по „Програма за развитие на спорта за всички и спорта за учащи“.

Националната спортна проява Световен ден на предизвикателството цели да насърчи и популяризира системните занимания с физически упражнения и спорт и тяхната роля за здравето, добрата форма, работоспособността и дълголетието на хората, независимо от тяхната възраст, пол, социален и здравен статус, като могат да се включат всички желаещи, практикувайки даден спорт поне 15 минути, се посочва в сайта на Българската федерация спорт за всички.