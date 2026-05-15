Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Враца се включва в Световния ден на предизвикателството

Враца се включва в Световния ден на предизвикателството

  • 15 май 2026 | 14:04
  • 197
  • 0
Враца се включва в Световния ден на предизвикателството

Враца ще се включи на 16 май в националната спортна проява Световен ден на предизвикателството, съобщиха от общинска администрация. Инициативата се организира за 33-ти път от Българската федерация спорт за всички, съвместно с Община Враца и е посветена на Деня на българския спорт – 17 май.

Заради влошаване на времето дейностите ще се проведат в спортната зала на Профилираната природо-математическа гимназия „Акад. Иван Ценов“, обясни Радосвета Крумова, главен експерт "Култура”. Предвиждат се демонстрации и предизвикателства по футбол, баскетбол, борба, тенис на маса, художествена гимнастика, волейбол, кикбокс, брейк денс, фитнес упражнения с инструктора Димитър Николов, както и участие на Централния полицейски таекуно до клуб. Включилите се ще могат да участват и в томбола с награди. Партньори при провеждане на събитието са Младежкия център, Превантивно-информационния център и младежката организация на Български червен кръст Враца. Финансовата подкрепа е от Министерство на младежта и спорта по „Програма за развитие на спорта за всички и спорта за учащи“.

Националната спортна проява Световен ден на предизвикателството цели да насърчи и популяризира системните занимания с физически упражнения и спорт и тяхната роля за здравето, добрата форма, работоспособността и дълголетието на хората, независимо от тяхната възраст, пол, социален и здравен статус, като могат да се включат всички желаещи, практикувайки даден спорт поне 15 минути, се посочва в сайта на Българската федерация спорт за всички.

Следвай ни:

Още от Други спортове

"Динозаврите" от Giro d’Italia намериха изгубената брачна халка

"Динозаврите" от Giro d’Italia намериха изгубената брачна халка

  • 15 май 2026 | 12:27
  • 745
  • 0
Давиде Балерини избегна масово падане и с финален спринт спечели шестия етап на Обиколката на Италия

Давиде Балерини избегна масово падане и с финален спринт спечели шестия етап на Обиколката на Италия

  • 14 май 2026 | 19:29
  • 1150
  • 0
Елена Попиванова и Цветина Попиванова се класираха за осминафиналите на двойки жени в Марибор

Елена Попиванова и Цветина Попиванова се класираха за осминафиналите на двойки жени в Марибор

  • 14 май 2026 | 18:54
  • 394
  • 0
Шефът на модерния петобой Роб Стуул похвали Пазарджик за отличното домакинство на Световната купа

Шефът на модерния петобой Роб Стуул похвали Пазарджик за отличното домакинство на Световната купа

  • 14 май 2026 | 16:57
  • 1058
  • 0
За пръв път чужденец покори височината на Бели Искър и спечели купа "Камен Станчев"

За пръв път чужденец покори височината на Бели Искър и спечели купа "Камен Станчев"

  • 14 май 2026 | 16:09
  • 592
  • 0
Стартът в България на Giro d’Italia 2026 постигна рекордни резултати за Eurosport и HBO Max в цяла Европа и постави България в световния спортен фокус

Стартът в България на Giro d’Italia 2026 постигна рекордни резултати за Eurosport и HBO Max в цяла Европа и постави България в световния спортен фокус

  • 14 май 2026 | 15:18
  • 4072
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Феновете на ЦСКА получават още билети за финала, ето за кой сектор

Феновете на ЦСКА получават още билети за финала, ето за кой сектор

  • 15 май 2026 | 12:55
  • 12201
  • 51
Венци Стефанов с коментар за Папазки и Бостанджиев, обърна се към държавата

Венци Стефанов с коментар за Папазки и Бостанджиев, обърна се към държавата

  • 15 май 2026 | 14:16
  • 2642
  • 7
Отлични новини за Берое - “заралии” с условен лиценз, големи промени и нов собственик

Отлични новини за Берое - “заралии” с условен лиценз, големи промени и нов собственик

  • 15 май 2026 | 10:43
  • 23358
  • 117
Веласкес: Трябва да подходим отговорно, излизаме за победа

Веласкес: Трябва да подходим отговорно, излизаме за победа

  • 15 май 2026 | 11:21
  • 12588
  • 14
Рекордно ниска продажба за мача с Левски! Феновете на ЦСКА трябва да се активизират

Рекордно ниска продажба за мача с Левски! Феновете на ЦСКА трябва да се активизират

  • 15 май 2026 | 11:29
  • 14857
  • 64
Давид Давидов: Левски ще се опита да се бори за титлата и в женския волейбол

Давид Давидов: Левски ще се опита да се бори за титлата и в женския волейбол

  • 15 май 2026 | 12:55
  • 7884
  • 6