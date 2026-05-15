Локомотив Пловдив се върна в битката срещу Рилски спортист

Локомотив Пловдив надделя над шампиона Рилски спортист с 99:89 (20:17, 26:21, 27:20, 26:31) като домакин в зала „Сила“ в третия мач от полуфиналната серия между двата отбора в Sesame Национална баскетболна лига за мъже. Така провдивчани намалиха преднината на самоковци на 1-2 победи в плейофа, в който се играе до три успеха от пет възможни срещи.

Четвъртият мач ще се състои на 17 май отново от 19:15 часа в зала „Сила“ в Пловдив, а евентуален пети двубой ще се проведе на 20 май в „Арена СамЕлион“ в Самоков.

Домакините изиграха по-добро първо полувреме, като задържаха водачеството през първата четвърт за 3 точки аванс - 20:17 след 10 минути игра. В хода на втория период преднината на Локомотив Пловдив достигна 9 точки при 31:22, фиксирани с кош на Мирослав Васов, а в края на първото полувреме резултатът бе 46:38.

След почивката пловдивчани запазиха инициативата, откъсвайки се със 17 точки при 69:52 след тройка на Шоу Андерсън при оставащи две минути от третата част. Рилски спортист не успя да съкрати съществено изоставането си и преди последната четвърт Локомотив водеше със 73:58.

До финала на двубоя домакините първоначално дръпнаха с 20 точки при 78:58, но постепенно шампионите се доближиха на 2 точки от противника при оставащи четири минути и половина. Майкъл Едуардс бе точен за Рилски спортист, който намали до 81:83, но Кхалил Милър реализира за Локомотив в ответната атака. Разликата пак бе само 2 точки при 85:83, но пловдивчани не загубиха самообладание и не допуснаха обрат в заключителните моменти.

Томислав Минков и Кхалил Милър реализираха по 23 точки за успеха, като Милър добави и 15 борби, а Девърл Рамзи допринесе със 17 точки и 10 асистенции.

За Рилски спортист Майкъл Едуардс отбеляза 23 точки и 9 борли, докато Христо Бъчков се включи с 13 точки и 3 борби.