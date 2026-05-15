Иван Алипиев и Римини се доближиха до полуфиналите в италианската втора дивизия

Националът Иван Алипиев и клубният му отбор Римини постигнаха домакинска победа над Пезаро с 93:75 в третия мач от четвъртфиналните плейфи на италианската втора баскетболна дивизия.

Римини вече води с 2-1 успеха и при нова победа в следващата среща ще се класира за полуфиналите. Четвъртият мач предстои утре (16 май) отново в Римини.

Иван Алипиев беше сред най-добрите на терена за домакините и допринесе с 12 точки, 3 борби и 1 асистенция на 28 минути.

Баскетболистите на Римини имаха превъзходство през целия мач, като на почивката водеха с 52:43, а след 30 минути игра резултатът бе 79:61.