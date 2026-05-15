Иван Алипиев и Римини се доближиха до полуфиналите в италианската втора дивизия

  • 15 май 2026 | 11:31
Националът Иван Алипиев и клубният му отбор Римини постигнаха домакинска победа над Пезаро с 93:75 в третия мач от четвъртфиналните плейфи на италианската втора баскетболна дивизия.

Римини вече води с 2-1 успеха и при нова победа в следващата среща ще се класира за полуфиналите. Четвъртият мач предстои утре (16 май) отново в Римини.

Иван Алипиев беше сред най-добрите на терена за домакините и допринесе с 12 точки, 3 борби и 1 асистенция на 28 минути.

Баскетболистите на Римини имаха превъзходство през целия мач, като на почивката водеха с 52:43, а след 30 минути игра резултатът бе 79:61.

Балкан подчини Черно море Тича в Шумен и чака противника си на финала

Чикаго Булс подсилва ръководството си с двама нови директори

Суперзвезда на 19! Убиват ли търпението към младите таланти социалните мрежи?

Гръцки агент съди Василие Мицич

Спартак Плевен потвърди, че за четвърта поредна година ще играе в ENBL

Ергин Атаман: Ако съдийството е същото на на Финалната четворка, Валенсия ще спечели Евролигата

Отлични новини за Берое - “заралии” с условен лиценз, големи промени и нов собственик

Веласкес: Трябва да подходим отговорно, излизаме за победа

Рекордно ниска продажба за мача с Левски! Феновете на ЦСКА трябва да се активизират

Давид Давидов: Владо Николов няма да е президент на Левски

Здрава битка за баража и напрежение около опасната зона във Втора лига

Владо Николов: Симеон ще играе при Алекс в Италия

