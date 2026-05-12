Рилски взе и втория мач от серията с Локо

Рилски спортист надигра Локомотив Пловдив с 97:75 (24:15, 27:17, 16:21, 30:22) като домакин в „Арена СамЕлион“ в Самоков във втория мач от полуфиналния сблъсък между двата тима в Sesame НБЛ. Така шампионите поведоха с 2-0 успеха в серията, в която се играе до три победи от пет възможни двубоя. Третата среща, както и евентуално четвъртата ще се проведат съответно на 15 и 17 май в зала „Сила“ в Пловдив, а при необходимост от пети мач, то той ще се състои отново в Самоков.

Домакините демонстрираха превъзходство още в началните минути, повеждайки със 17:8, а малко преди края на първата четвърт авансът им достигна 12 точки при 24:12. Последваха още по-категорични втори 10 минути, в които Рилски спортист се откъсна с 37:18 след тройка на Джонатан Дейвис. Разликата премина 20 точки две минути и половина преди почивката, когато резултатът бе 46:23 след кош на Алън Арнет, а след 20 минути игра самоковци водеха с 51:32.

Баскетболистите на Локомотив Пловдив изиграха по-силна трета четвърт и в един момент се доближиха на 7 точки при 60:53, но домакините реализираха следващите 7 точки, за да дръпнат с 67:53 преди последния период. В него Рилски спортист не позволи дистанцията да падне под 13 точки и стигна до втория си успех в серията.

Алън Арнет се отличи с 28 точки, 6 борби и 4 асистенции за шампионите, а Красимир Петров допринесе с 19 точки, 3 борби и 5 асистенции.

За пловдивчани Георги Кендеров завърши с 15 точки и 3 борби, докато с 14 точки и 5 борби се отчете Девърл Рамзи.

В другата полуфинална двойка Балкан има преднина от 2-0 успеха срещу носителя на Купата на България Черно море Тича.