Ботевградчани с преднина срещу "моряците" в Шумен

  • 14 май 2026 | 20:30
Черно море Тича и Балкан играят помежду си в мач №3 от полуфиналната фаза на плейофите в Sesame Национална баскетболна лига. Двубоят е в "Арена Шумен" - залата, която "моряците" използваха в решаващия трети мач от серията със Спартак Плевен и в която ще домакинстват до края на полуфиналната битка с ботевградчани. След 10 минути игра Балкан води в резултата с 19:14.

Балкан води с 2-0 в серията, след като постигна две крайно драматични победи у дома в първите две срещи. Играе се до 3 успеха от 5 срещи и тази вечер играчите на Васил Евтимов ще се опитат на всяка цена да се справят със съперника си и да удължат серията.

В другата полуфинална серия шампионът Рилски спортист е близо до класиране на финалите, след като поведе с 2-0 победи срещу Локомотив Пловдив.

Прави впечатление присъствието в стартовата петица на варненци на Марин Маринов, който е заменил капитана Николай Стоянов.

Първа част:

Тройка на Травис МакКонико даде аванс от 6 точки на ботевградчани при 11:5 в средата на първата четвърт. Малко по-късно в частта Тадж Грийн заби мощно в транзиция, като бе и фаулиран, а гостите поведоха с 9 точки разлика при 17:8. Иван Карачич с тройка от върха за "моряците" свали разликата на 4 - 14:18, малко преди края на откриващия период в срещата. След 10 минути игра авансът на гостите е 5 точки - 19:14.

Втора част:

Илиян Пищиков порази целта от далечна дистанция за Балкан в началото на втората четвърт, а секунди след това Джелани Уотсън-Гейл вдигна топката за мощна забивка на Алонзо Гафни за домакините - 18:22.

Стартови състави:

Черно море Тича: 0.Алонзо Гафни, 5.Ламонт Уест, 8.Марин Маринов, 17.Даръл Дейвис, 24.Георги Боянов

Балкан: 0.Джамари Блекмън, 1.Травис МакКонико, 12.Тадж Грийн, 33.Николай Грозев, 34.Димитър Димитров

Още от Баскетбол

Суперзвезда на 19! Убиват ли търпението към младите таланти социалните мрежи?

  • 14 май 2026 | 18:16
Гръцки агент съди Василие Мицич

  • 14 май 2026 | 17:45
Спартак Плевен потвърди, че за четвърта поредна година ще играе в ENBL

  • 14 май 2026 | 17:35
Ергин Атаман: Ако съдийството е същото на на Финалната четворка, Валенсия ще спечели Евролигата

  • 14 май 2026 | 16:18
Стара Загора ще бъде домакин на Купа БФБ за девойки до 16 години

  • 14 май 2026 | 15:45
Звезда на Панатинайкос влезе в историята на Евролигата с кошмарно "постижение"

  • 14 май 2026 | 15:30
Локомотив (Сф) 0:1 Берое, Аларкон наказа "железничарите"

  • 14 май 2026 | 20:45
Ботев (Враца) е властелинът на Северозапада, а за Монтана надеждата приключи

  • 14 май 2026 | 19:39
Септември крачи към баража, Фурие засили Спартак (Варна) към Втора лига

  • 14 май 2026 | 17:07
Венци Стефанов: Няма да играем по гайдата на Царя на декларациите

  • 14 май 2026 | 14:35
ПФК Ботев за ТВ правата: Клубовете обмислят възможни форми на протест

  • 14 май 2026 | 14:56
Алекс Николов дебютира с 13 точки за Сирджан, иранският тим на полуфинал

  • 14 май 2026 | 16:34
