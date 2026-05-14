Ботевградчани с преднина срещу "моряците" в Шумен

Черно море Тича и Балкан играят помежду си в мач №3 от полуфиналната фаза на плейофите в Sesame Национална баскетболна лига. Двубоят е в "Арена Шумен" - залата, която "моряците" използваха в решаващия трети мач от серията със Спартак Плевен и в която ще домакинстват до края на полуфиналната битка с ботевградчани. След 10 минути игра Балкан води в резултата с 19:14.

Балкан води с 2-0 в серията, след като постигна две крайно драматични победи у дома в първите две срещи. Играе се до 3 успеха от 5 срещи и тази вечер играчите на Васил Евтимов ще се опитат на всяка цена да се справят със съперника си и да удължат серията.

В другата полуфинална серия шампионът Рилски спортист е близо до класиране на финалите, след като поведе с 2-0 победи срещу Локомотив Пловдив.

Прави впечатление присъствието в стартовата петица на варненци на Марин Маринов, който е заменил капитана Николай Стоянов.

Първа част:

Тройка на Травис МакКонико даде аванс от 6 точки на ботевградчани при 11:5 в средата на първата четвърт. Малко по-късно в частта Тадж Грийн заби мощно в транзиция, като бе и фаулиран, а гостите поведоха с 9 точки разлика при 17:8. Иван Карачич с тройка от върха за "моряците" свали разликата на 4 - 14:18, малко преди края на откриващия период в срещата. След 10 минути игра авансът на гостите е 5 точки - 19:14.

Втора част:

Илиян Пищиков порази целта от далечна дистанция за Балкан в началото на втората четвърт, а секунди след това Джелани Уотсън-Гейл вдигна топката за мощна забивка на Алонзо Гафни за домакините - 18:22.

Стартови състави:

Черно море Тича: 0.Алонзо Гафни, 5.Ламонт Уест, 8.Марин Маринов, 17.Даръл Дейвис, 24.Георги Боянов

Балкан: 0.Джамари Блекмън, 1.Травис МакКонико, 12.Тадж Грийн, 33.Николай Грозев, 34.Димитър Димитров

