Борислав Младенов и Виена Баскет допуснаха втора загуба в полуфиналните плейофи в Австрия

  • 15 май 2026 | 11:30
  • 224
  • 0
Националът Борислав Младенов и неговият Виена Баскет отстъпиха с 87:95 при гостуването си на Оберварт Гънърс в третата среща от полуфиналите в австрийското баскетболно първенство.

След поражението тимът от Виена изостава с 1-2 победи в битката за класиране за финала, където място вече си осигури съставът на Капфенберг Булс. Играе се до три успеха, а четвъртият двубой предстои утре (16 май) във Виена.

Младенов реализира 10 точки, 3 борби и 2 асистенции за 24 минути на терена.

Българинът и съотборниците му имаха аванс от 71:65 преди последния период, но в оставащото време домакините отбелязаха 30 срещу само 16 точки за Виена Баскет.

