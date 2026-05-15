Капитанът на Ботев 2012 Георги Герганов отива да играе в САЩ

  • 15 май 2026 | 08:24
  0
От новия сезон доскорошния капитан на Ботев 2012 (Враца) Георги Герганов ще играе в Брадли (САЩ), каза за БТА изпълнителният директор на баскетболния отбор Христо Илиев.

"Момчетата се представиха повече от добре, капитанът направи много силен сезон и се гордеем с постиженията си", добави Илиев.

Отборът завърши на пето място от 11 отбора в Националната баскетболна лига за мъже.

"Записахме първата си златна страница във врачанския баскетбол. Бяхме най-младия отбор в лигата - само на средна възраст от 20 години и осем месеца, само с двама чужденци в състава. През сезона не сме побеждавали единствено първите три отбора в класирането - Рилски спортист (Самоков), Балкан (Ботевград) и Черно море (Варна), всички останали сме ги били. Много съм щастлив, че постигнахме такива резултати, че Враца вече е на картата на мъжкия баскетбол", добави Илиев.

"Благодаря на кмета на Враца и кмета на Ботевград, които застанаха зад нас и подкрепиха баскетболния Ботев 2012. Наистина направихме исторически сезон и вярваме, че ще имаме още по-добро класиране и ще надскочим петото място", каза още изпълнителният директор на баскетболния тим.

По думите му няма промени в треньорския състав на отбора, работи се по селекцията на състезателите за следващия сезон.

