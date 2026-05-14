Чикаго Булс подсилва ръководството си с двама нови директори

Чикаго Булс финализира назначаването на Стивън Мървис като старши вицепрезидент по баскетболните операции и на Ейси Лоу като вицепрезидент по персонала, с което укрепва ръководния си екип под управлението на новия изпълнителен вицепрезидент Брайсън Греъм.

Според информация на Шамс Чарания от ESPN, "Биковете" са постигнали споразумение за привличането на досегашния асистент генерален мениджър на Орландо Меджик Стивън Мървис. Той ще заеме позицията старши вицепрезидент по баскетболните операции и ще работи в тясно сътрудничество с Брайсън Греъм.

Към ръководството на тима се присъединява и Ейси Лоу, който идва от Бруклин Нетс и ще поеме поста вицепрезидент по персонала.

Мървис има зад гърба си 12-годишен опит в ръководството на "Магьосниците", където си изгражда репутация на специалист в областта на стратегията и оценката на играчи.

41-годишният Лоу е работил в скаутски отдели и позиции, свързани с драфта, за отборите на Сакраменто Кингс и Оклахома Сити Тъндър в периода между 2018 и 2025 г.

Като играч той има четири сезона в НБА, включително и престой в Чикаго Булс през сезон 2009-10. Лоу също така е печелил два пъти поред титлата в Евролигата с Олимпиакос през 2012 и 2013 г. и е бил съотборник с Брайсън Греъм в колежанския отбор на Тексас Еджис.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages