Рилски спортист поведе в серията с Локомотив Пловдив след силна последна четвърт

Шампионът Рилски спортист надигра Локомотив Пловдив с 87:79 (19:19, 23:23, 24:22, 21:15) като домакин в „Арена СамЕлион“ в Самоков в първия полуфинален двубой между съперниците в Националната баскетболна лига (НБЛ) за мъже. Така тимът от Самоков взе аванс от 1-0 успеха в полуфиналната серия, в която се играе до три победи от пет възможни мача. Втората среща предстои отново в „Арена СамЕлион“ във вторник (12 май) от 19:15 часа. Третият и евентуално четвъртият мач ще се играят, съответно на 15 и 17 май в зала „Сила“ в Пловдив.

Първото полувреме бе равностойно и без големи амплитуди в резултата. Най-голямата разлика през първата четвърт бе 4 точки при 13:9 в полза на Рилски спортист, а след 10 минути игра резултатът бе 19:19. До почивката гостите имаха на два пъти аванс от по 4 точки, като в оставащото време от първото полувреме отново имаше размяна на водачеството и ново равенство – 42:42 след 20 минути игра.

Самоковци имаха превъзходство в началото на третия период и на два пъти увеличиха дистанцията до 6 точки, но баскетболистите на Локомотив също взеха преимущество в един момент. Те дръпнаха с 5 точки при 62:57 преди Рилски спортист да си върне предимството за 63:62 и в крайна сметка водеше с 66:64 преди четвъртата част. Домакините се откъснаха с 8 точки напред при 80:72, фиксирани с тройка на Чавдар Костов при оставащи малко повече от пет минути и повече не позволиха на Локомотив да застраши водачеството им.

Най-резултатен за Рилски спортист беше Джонатан Дейвис с 19 точки и 4 борби, Майкъл Едуардс допринесе за успеха с 15 точки, 4 борби и 3 асистенции, докато Алън Арнет и Александър Янев реализираха по 10 точки.

Девърл Рамзи се отличи за Локомотив Пловдив с 19 точки, 6 борби и 4 асистенции. Кхалил Милър добави 15 точки и 5 борби, а Грант Сингълтън завърши с 14 точки, 5 борби и 6 асистенции.

В другата полуфинална двойка Балкан води с 1-0 победи на Черно море Тича, като вторият мач ще се състои утре (11 май) от 19:15 часа в „Арена Ботевград“.