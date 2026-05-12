Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Стоил Палев: Колкото и да говоря за Левски, думите никога няма да ми стигнат

Стоил Палев: Колкото и да говоря за Левски, думите никога няма да ми стигнат

  • 12 май 2026 | 12:22
  • 446
  • 0

Трикратният шампион с "Левски София" Стоил Палев, който е юноша на нашия клуб, ще играе за италианския "Фано" в серия А2 през следващия сезон. Ето какво сподели разпределителят, след като трансферът официално стана факт.

Малко ми е странно, леко носталгично, понеже съм от много време тук. Тук израснах — повече от 10 години. Точно това е може би - носталгия, понеже трябва да замина. Тези дни си мисля за миналото. Даже си припомнях първия ни мач на републиканско. Тогава станахме седми. Играехме „за фенера“. Помня как Владо беше влязъл в съблекалнята и ни каза: „Ако загубите този мач - тръгвате си. Ние го спечелихме и оттам започнаха успехите. Следващата година станахме шампиони, после пак и така нататък.

Трикратният шампион с Левски Стоил Палев: Благодаря на всички в клуба за подкрепата, доверието и незабравимите моменти
Трикратният шампион с Левски Стоил Палев: Благодаря на всички в клуба за подкрепата, доверието и незабравимите моменти

В първите ми години беше доста по-различно. Нямахме дори зала. Бяха сладки детски години — училище, после директно към залата. Понеже тренировките ни бяха късно, стояхме там с часове и си играехме какви ли не игри. Даже управителят на залата често ни се караше, защото чупехме, драскахме по стените, оставяхме шишета навсякъде… детски работи.

Стоил Палев MVP на финала
Стоил Палев MVP на финала

Първият отбор, с който станахме седми, беше с мен, Алекс, Вени, Дени, Монката. Имаше и още едно момче, което после се отказа. Доста хора тогава се отказаха, но повечето от нас останахме и продължихме. Може би най-преломният момент в развитието ми беше, когато за първи път се сблъсках с мъжкия волейбол — първата ми тренировка с мъжете. Беше към десет вечерта. Владо ми звъни, но от телефона на Мая, точно когато си лягах. Вдигам и казвам “Да.”, а той ми казва: „Какво ми казваш “да”, утре да си на тренировка с мъжете в 10 сутринта! Аз се стъписах. Казах само „добре“ и затворих. Може би тогава започнах да осъзнавам, че искам това да е моето бъдеще.

Как станах разпределител? Тогава всеки вдигаше, всеки забиваше. Аз просто поисках да остана повече да вдигам. Мая тогава беше треньор и каза: „Добре, опитай като разпределител.“ И на мен много ми хареса.

Световен вицешампион с България ще играе в Италия
Световен вицешампион с България ще играе в Италия

Според мен за един добър разпределител най-важни са спокойствието, хладнокръвието, точността и правилните решения в правилния момент. Ролята на втория разпределител е много различна от тази на основния. Когато влизаш отвън, противникът не е подготвен за твоя стил на игра. А ние с Монката бяхме много различни като дистрибуция и се допълвахме добре.

Когато си основен разпределител, вече всички те следят и анализират. Трябва постоянно да променяш играта си и това не е лесно.

Винаги съм обичал да играя с центровете и диагонала, защото играем по-бързо. Тази година се чувствах много сигурен с Лазар и Тошко. Особено когато вдигах за пайп на Тошко — просто вдигах топката и нямах притеснение, че няма да се получи.

Сега предстои ново предизвикателство. Отивам в клуб с амбиции и цели. Искат да направят силен отбор и да се качат в следващата лига. Вярвам, че с тази селекция имаме големи шансове още догодина да сме в по-горно ниво.

Искам да благодаря на всички фенове за подкрепата през годините. Това не е клише - вие наистина сте седмият играч. Когато залата е пълна, се усеща една различна еуфория и отборът играе по-силно.

На по-малките бих казал най-вече да тренират и да слушат треньорите и по-опитните играчи. Те искат да помогнат. Понякога като си по-малък, не осъзнаваш това.

Предстои дълго и трудно лято с националния отбор - много тренировки, много мачове и много работа. Но съм сигурен, че всички сме супер мотивирани, особено заради европейското първенство у дома. Имаме голяма отговорност и искаме да зарадваме хората с победи. Но за да стигнем до тях, ни чака много работа в залата и във фитнеса.

А какво ще помня от "Левски"? Колкото и да говоря за Левски, думите никога няма да ми стигнат. За мен това е семейство.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Ето какви суми може да спечели България във VNL 2026

Ето какви суми може да спечели България във VNL 2026

  • 11 май 2026 | 17:24
  • 1623
  • 1
Руси Желев: Надявам се да се докажа в националния отбор

Руси Желев: Надявам се да се докажа в националния отбор

  • 11 май 2026 | 16:08
  • 1214
  • 6
Калчев и Механджийски се изкачиха до №94 в света

Калчев и Механджийски се изкачиха до №94 в света

  • 11 май 2026 | 15:55
  • 759
  • 0
Матия Бонинфанте: Благодаря на всички в Лубе! Беше удоволствие

Матия Бонинфанте: Благодаря на всички в Лубе! Беше удоволствие

  • 11 май 2026 | 14:01
  • 3119
  • 2
MVP Ерик Георгиев: Титлата е 3000 пъти по-сладка, защото е над ЦСКА

MVP Ерик Георгиев: Титлата е 3000 пъти по-сладка, защото е над ЦСКА

  • 11 май 2026 | 13:41
  • 1093
  • 2
Трикратният шампион с Левски Стоил Палев: Благодаря на всички в клуба за подкрепата, доверието и незабравимите моменти

Трикратният шампион с Левски Стоил Палев: Благодаря на всички в клуба за подкрепата, доверието и незабравимите моменти

  • 11 май 2026 | 13:30
  • 1521
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

“Червена” България полудя! Изкупи всички билети за 40 минути

“Червена” България полудя! Изкупи всички билети за 40 минути

  • 12 май 2026 | 12:25
  • 11161
  • 40
Заложена ли е нова бомба за финала? ЦСКА и Локо (Пд) с коренно противоположна информация за един от секторите

Заложена ли е нова бомба за финала? ЦСКА и Локо (Пд) с коренно противоположна информация за един от секторите

  • 12 май 2026 | 12:01
  • 10274
  • 18
Решено: дадоха само два сектора на ЦСКА за финала, ето как ги разпределиха

Решено: дадоха само два сектора на ЦСКА за финала, ето как ги разпределиха

  • 12 май 2026 | 11:42
  • 9728
  • 36
Венци Стефанов: Не Лудогорец, а Светият синод да поиска Балов, няма да стане

Венци Стефанов: Не Лудогорец, а Светият синод да поиска Балов, няма да стане

  • 12 май 2026 | 12:29
  • 4324
  • 8
Българин е шампион на САЩ! Кристиан Титрийски изведе Хавай до титлата

Българин е шампион на САЩ! Кристиан Титрийски изведе Хавай до титлата

  • 12 май 2026 | 10:44
  • 8670
  • 1
Анчелоти обяви предварителния списък - Игор Тиаго и Неймар са там, Естевао отпада

Анчелоти обяви предварителния списък - Игор Тиаго и Неймар са там, Естевао отпада

  • 12 май 2026 | 07:50
  • 12790
  • 6