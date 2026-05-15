Астън Вила посреща Ливърпул в директен спор за 4-тото място

Предстоящият сблъсък на "Вила Парк" в петък вечер не е просто поредното дерби от Премиър лийг – това е финалът за четвъртото място. Астън Вила посреща Ливърпул в мач от 37-ия кръг, като и двата отбора разполагат с актив от 59 точки.

Макар мърсисайдци да заемат четвъртата позиция поради по-добрата си голова разлика, успех за момчетата на Унай Емери би преобърнал статуквото точно преди финалната права на сезона.

Астън Вила влиза в мача след разочароващо равенство 2:2 срещу Бърнли в последния кръг, но еуфорията в Бирмингам остава висока след успеха в полуфиналите на Лига Европа срещу Нотингам Форест (4:0). Проблемът за Емери е натовареният график, който доведе до лек спад в шампионатните резултати напоследък.

От друга страна, Ливърпул също не е в най-добрата си серия, записвайки загуба от Манчестър Юнайтед (2:3) и равенство с Челси (1:1) в последните си два мача. За Арне Слот това е ключов момент да докаже, че неговият тим може да издържи на напрежението в решителните моменти.

Очаква се и двамата мениджъри да заложат на формация 4-2-3-1, което предвещава наситена средна линия и много динамика по фланговете. Най-интересният дуел на терена безспорно ще бъде между Оли Уоткинс и Вирджил ван Дайк. Уоткинс е в страхотна форма с 12 гола през кампанията и ще се опита да използва скоростта си срещу капитана на Ливърпул. В центъра на терена Джон Макгин ще има тежката задача да неутрализира Алексис Мак Алистър, който е двигателят в схемата на Слот.

Статистиката от последните години е в полза на Ливърпул, но мачовете на "Вила Парк" винаги са били непредвидими. По-рано през сезона мърсисайдци спечелиха с 2:0 на "Анфийлд" с голове на Мохамед Салах и Райън Гравенберх. Последните две визити на Ливърпул в Бирмингам завършиха с резултатни равенства – 2:2 и 3:3, което е ясен сигнал за феновете да очакват голове.

Унай Емери потвърди, че ще бъде без ключовия си дефанзивен халф Амаду Онана, който все още не е възстановен. Бубакар Камара също остава извън сметките.

За гостите от Ливърпул добрият знак е завръщането на Ибрахима Конате в тренировъчния процес. Мохамед Салах е възстановен от мускулен проблем, но Арне Слот разкри, че египтянинът вероятно ще играе само „няколко минути“. Под въпрос до последно остават вратарят Алисон Бекер и офанзивният полузащитник Флориан Виртц.

„Много сме мотивирани. Това е огромен повод за нас, както заради позицията ни в лигата, така и преди европейския ни финал,“ сподели Унай Емери преди мача.

Арне Слот пък подчерта трудността на гостуването: „Вила Парк" винаги е труден тест. Това е огромен сблъсък за класиране в Шампионска лига и ние трябва да сме в най-добрата си форма, за да вземем мача.“

Снимки: Gettyimages

