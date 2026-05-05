  • 5 май 2026 | 09:45
Драган Нешич е новият треньор на вицешампиона Левски

Драган Нешич е новият старши треньор на женския отбор на Левски, обявиха от “синия” клуб.

Сръбският специалист ще води сребърните медалистки през следващия сезон.

“Това е нова страница в моята кариера, както и за клуба “Левски София”. Мотивиран съм да използвам моя опит и да помагам на младите състезателки да се развиват, каквато е и политиката на клуба. Целта ми е да се научим да играем по-атрактивен волейбол с женския състав, както и на всички възрасти.”, сподели Нешич.

Драган Нешич е водил два пъти женския национален отбор на България, а през изминалото изключително успешно волейболно лято, бе начело на жените под 21 години, които станаха четвърти в света.

“Радваме се, че успяхме да привлечем специалист с такава визитка и че той прие да работи за развитието на младите ни състезателки. Уверени сме, че Драган ще допринесе за изграждането на още по-силен състав и за развитието на женското направление в клуба,”, заяви президентът на “Левски София” Давид Давидов.

"ВК Левски София пожелава успех на Драган Нешич начело на женския ни отбор", добавят от лагера на "сините".

