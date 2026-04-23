Металург с покана за участие в efbet Супер Волей

Волейболен клуб Металург (Перник) ще получи покана за участие в efbet Супер Волей от сезон 2026/2027. Решението бе взето по време на работно заседание на Националната волейболна лига - мъже, проведено днес.

През изминалия сезон Металург завърши на второ място във Висшата лига, след като отстъпи във финалната серия на Добруджа 07 (Добрич). След отказа на добричкия клуб да се включи в елитния шампионат, се откри възможност за участие на пернишкия тим в най-високото ниво на българския волейбол.

"Една от основните точки в дневния ред бе свързана с броя на клубовете в efbet Супер Волей. Предложението да бъде отправена покана към ВК Металург получи подкрепата на членовете на НВЛ - мъже. Ръководството на клуба вече е заявило официално своята готовност да се включи в първенството при евентуална покана", заяви президентът на НВЛ - мъже Живко Желев.

Крайният срок за подаване на заявки за участие в новия сезон е средата на май. След това стартира лицензионната процедура за всички клубове. В случай че Металург подаде необходимите документи в срок, клубът ще премине през процес на лицензиране съгласно изискванията на НВЛ.

Домакинските си срещи отборът от Перник ще провежда в зала "Борис Гюдеров".

Основан преди четири години, ВК Металург се развива устойчиво и демонстрира сериозен потенциал, като в кратък срок успя да се утвърди сред водещите отбори във Висшата лига.