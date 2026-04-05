Стоичков за Кристиано: Този не го знам

В типичния си стил Христо Стоичков се пошегува с Кристиано Роналдо. 41-годишният бивш нападател на Реал Мадрид преследва своя гол №1000 и изглежда сигурен участник на Световното първенство с тима на Португалия през лятото.

В интервю за БНТ Ицо беше попитан кой е фаворит на Мондиала: “Меси, Роналдо, Ламин Ямал или някой друг?”

На това обаче българинът отговори по следния начин: “Той Роналдо, “гордото”, няма да играе - Феномена, дето игра с мен. Другото не го знам”.

В случая под “гордото” Стоичков явно има предвид прякора “Ел Гордо” (Дебелия - от порт.) на бившия си съотборник в Барселона Луиш Назарио дe Лима-Роналдо.

“Аржентина си е там, независимо кой играе. Важното е Меси да е на терена. Така че всичко друго е плод на това, че искат да побеждават”, завърши Камата.

Стоичков докарва голям отбор за откриването на "Армията"

Камата за "хейтърите": Цял ден се чудят какво да правят! Ако им оставим топка и диня, ще вземат динята