Стоичков за Кристиано: Този не го знам

  • 5 апр 2026 | 15:19
В типичния си стил Христо Стоичков се пошегува с Кристиано Роналдо. 41-годишният бивш нападател на Реал Мадрид преследва своя гол №1000 и изглежда сигурен участник на Световното първенство с тима на Португалия през лятото.

В интервю за БНТ Ицо беше попитан кой е фаворит на Мондиала: “Меси, Роналдо, Ламин Ямал или някой друг?”

На това обаче българинът отговори по следния начин: “Той Роналдо, “гордото”, няма да играе - Феномена, дето игра с мен. Другото не го знам”.

В случая под “гордото” Стоичков явно има предвид прякора “Ел Гордо” (Дебелия - от порт.) на бившия си съотборник в Барселона Луиш Назарио дe Лима-Роналдо.

Аржентина си е там, независимо кой играе. Важното е Меси да е на терена. Така че всичко друго е плод на това, че искат да побеждават”, завърши Камата.

