Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (Пловдив)
  3. Халф на Локо (Пд): На прага сме на нещо, което може да остане завинаги в историята

Халф на Локо (Пд): На прага сме на нещо, което може да остане завинаги в историята

  • 14 май 2026 | 14:54
  • 548
  • 0
Халф на Локо (Пд): На прага сме на нещо, което може да остане завинаги в историята
Слушай на живо
Слушай на живо: Локомотив (Пловдив) - ЦСКА

Полузащитникът Ивайло Иванов, който записа мач №100 за Локомотив (Пловдив) във всички турнири, говори пред клубния сайт след това постижение. Халфът на "смърфовете" призова феновете за подкрепа в предстоящия на 20 май финал за Купата на България срещу ЦСКА.

"100 мача с екипа на Локомотив във всички турнири - това за мен е огромна гордост и чест! Искрено съм благодарен на всички съотборници, треньори и най-вече на нашите невероятни фенове за подкрепата през цялото време. Щастлив съм, че имам възможността да защитавам цветовете на този велик клуб и да давам всичко от себе си на терена!

Феновете на Локо (Пловдив) изкупиха един блок от сектор А за финала
Феновете на Локо (Пловдив) изкупиха един блок от сектор А за финала

Само след броени дни ни предстои поредната важна битка - финалът за Купата на България! Локомотивци, нуждаем се от вашата подкрепа повече от всякога. На прага сме на нещо, което може да остане завинаги в историята! И то точно тогава, когато честваме вековен юбилей! Елате в София и нека заедно да се борим за трофея!", сподели Иванов.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Веласкес дава пресконференция преди дербито с ЦСКА

Веласкес дава пресконференция преди дербито с ЦСКА

  • 14 май 2026 | 12:57
  • 1001
  • 1
Николай Минков - от ерата "Валентич" до капитанската лента в Ботев

Николай Минков - от ерата "Валентич" до капитанската лента в Ботев

  • 14 май 2026 | 12:13
  • 1102
  • 0
Феновете на Локо (Пловдив) изкупиха един блок от сектор А за финала

Феновете на Локо (Пловдив) изкупиха един блок от сектор А за финала

  • 14 май 2026 | 12:00
  • 2553
  • 8
Агентът на новия нападател на Ботев: Отборът е трамплин за африкански таланти

Агентът на новия нападател на Ботев: Отборът е трамплин за африкански таланти

  • 14 май 2026 | 11:52
  • 1239
  • 0
Красимир Бислимов: Виждам пламък в очите на играчите

Красимир Бислимов: Виждам пламък в очите на играчите

  • 14 май 2026 | 11:45
  • 775
  • 0
Гидженов свири Левски - ЦСКА

Гидженов свири Левски - ЦСКА

  • 14 май 2026 | 11:19
  • 6171
  • 24
Виж всички

Водещи Новини

Септември 1:0 Спартак (Варна), греда за "соколите"

Септември 1:0 Спартак (Варна), греда за "соколите"

  • 14 май 2026 | 16:00
  • 4460
  • 6
Венци Стефанов: Няма да играем по гайдата на Царя на декларациите

Венци Стефанов: Няма да играем по гайдата на Царя на декларациите

  • 14 май 2026 | 14:35
  • 8236
  • 26
Найденов с нов пикантен анализ, предложи съдийството на ЦСКА 1948 - Лудогорец да влезе в "Под прикритие"

Найденов с нов пикантен анализ, предложи съдийството на ЦСКА 1948 - Лудогорец да влезе в "Под прикритие"

  • 14 май 2026 | 15:17
  • 3597
  • 10
ПФК Ботев за ТВ правата: Клубовете обмислят възможни форми на протест

ПФК Ботев за ТВ правата: Клубовете обмислят възможни форми на протест

  • 14 май 2026 | 14:56
  • 2214
  • 5
Перес за Алонсо, Мбапе, Винисиус и Моуриньо

Перес за Алонсо, Мбапе, Винисиус и Моуриньо

  • 14 май 2026 | 10:09
  • 12391
  • 18
Харизмата на Ивет Лалова ще завладее Бургас за "Мача на Надеждата"

Харизмата на Ивет Лалова ще завладее Бургас за "Мача на Надеждата"

  • 14 май 2026 | 10:21
  • 2762
  • 8