Халф на Локо (Пд): На прага сме на нещо, което може да остане завинаги в историята

Слушай на живо: Локомотив (Пловдив) - ЦСКА

Полузащитникът Ивайло Иванов, който записа мач №100 за Локомотив (Пловдив) във всички турнири, говори пред клубния сайт след това постижение. Халфът на "смърфовете" призова феновете за подкрепа в предстоящия на 20 май финал за Купата на България срещу ЦСКА.

"100 мача с екипа на Локомотив във всички турнири - това за мен е огромна гордост и чест! Искрено съм благодарен на всички съотборници, треньори и най-вече на нашите невероятни фенове за подкрепата през цялото време. Щастлив съм, че имам възможността да защитавам цветовете на този велик клуб и да давам всичко от себе си на терена!

Феновете на Локо (Пловдив) изкупиха един блок от сектор А за финала

Само след броени дни ни предстои поредната важна битка - финалът за Купата на България! Локомотивци, нуждаем се от вашата подкрепа повече от всякога. На прага сме на нещо, което може да остане завинаги в историята! И то точно тогава, когато честваме вековен юбилей! Елате в София и нека заедно да се борим за трофея!", сподели Иванов.