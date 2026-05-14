Косич надъха феновете на Локо (Пловдив) за финала

Старши треньорът на Локомотив Пловдив - Душан Косич, надъха феновете на „смърфовете“ преди финала за Купата на България срещу ЦСКА и ги призова за подкрепа. „Черно-белите“ са символичен домакин срещу "червените" на Националния стадион „Васил Левски“ следващата сряда, 20 април, от 19:00 часа.

"Скъпи локомотивци. Имам възможността да се обърна директно към вас и да ви поканя на най-важния мач за Локомотив този сезон! Имахме невероятно „пътешествие“ през сезона и вашата подкрепа беше много важна за всички нас, за да стигнем до тук. Сега е моментът клубът и феновете да съединят своите енергии и да дадем най-доброто от себе си! На терена и на трибуните! Благословени сме, че всички ние сме част от тази страхотна традиция, така че нека дадем най-доброто от себе си и напишем още една страхотна история! Заедно! Ще играем за чест, за емблемата и за всички вас! И както казваме: Докато сърцето бие - само Локо!“, каза Косич.