ЦСКА обяви Учредително събрание на Сдружение на ветераните

На 26 май (вторник) от 10:30 ч. във Военния клуб в София ще се проведе Учредително събрание на Сдружение на ветераните на ЦСКА. Инициативата на някои от най-изявените имена в славната футболна история на "армейците" цели да възроди традициите на организираната дейност на ветераните и е подкрепена от ръководството на клуба.

"През последните години клубът ни нееднократно проведе срещи и дискусии с представители на различни поколения „армейци“ по конкретни поводи и събития, с което показа твърдото си желание за сътрудничество и взаимодействие с най-изявените, заслужили и утвърдени имена от историята на ЦСКА.

По време на предстоящето събрание ще бъде избрано ръководство на Сдружението, ще бъде приет устав и ще бъдат обсъдени бъдещи инициативи, свързани със съхраняването и развитието на традициите на нашия клуб.

На събитието са поканени всички бивши футболисти, треньори, деятели, функционери, служители и личности, свързали живота си с ЦСКА", написаха от Борисовата градина.