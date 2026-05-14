Франко Морбидели пред Sportal.bg: Трудните моменти са част от пътя на всеки спортист

През 2020 година Франко Морбидели завърши втори в крайното класиране в MotoGP, печелейки три победи в хода на съкратения сезон, който включваше само 14 старта.

От тогава насам обаче италианецът така и не успява да преоткрие тази своя форма и има само спорадични класирания на водещите позиции в кралския клас. Последното такова дойде по време на спринта на „Херес“ по-рано тази година, когато той завърши трети.

В ексклузивно интервю за Sportal.bg преди Гран При на Каталуния състезаващият се за VR46 Дукати Морбидели обясни, че това резултат, дошъл след правилното решение за по-ранна смяна на мотора, е бил много важен за него и екипа му. Италианецът също така подчерта, че трудните периоди са част от пътя на всеки професионален спортист и той трябва да намерим начин да ги използва правилно.

Франко, всичко знаем колко талантлив си и колко бърз можеш да бъдеш ти. Колко трудно е за един пилот ментално, когато по една или друга причина той не постига резултати?

Много е тежко и трудно. Голяма планина от негативни емоции. На моменти може да е много стресиращо, но в същото време е част от пътя на всеки спортист. Времената не са винаги позитивни, така че трябва да посрещаш негативното по правилния начин, въпреки че лошите и негативни моменти могат да са много болезнени.

Всички помним пробива ти през 2020 година, след което дойде и контузията в коляното през 2021, можем ли да кажем, че това беше повратният момент за теб, тъй като оттогава насам ти не си пилотът, който беше преди това?

Това е история, която всеки иска да разкаже, но истината не е такава. Един пилот минава през много контузии през кариерата си, аз съм имал травми, други пилоти също са имали контузии, може би повече. Но в моя случай смятам, че по-скоро слабото ми представяне през 2022 и 2023, това бяха годините, в които страдах най-много в MotoGP, не беше свързано с контузията на коляното.

По време на спринта на „Херес“ ти наистина овладя условията и взе правилното решение. След финала беше много емоционален, усети ли едно сваляне на товара от плещите ти, след като най-накрая постигна резултата, който всички ние знаем, че заслужаваш с начина, по който се раздаваш всеки уикенд?

Причината за този резултат беше работата, която ние вършим в бокса, която е наистина добра, дори и това да не си личи, защото представянето ни не отразява работата, която вършим. Уверявам ви, че усилията, който влагаме и сплотеността, с която работим в бокса, са наистина добри. Така че първата възможност, която получихме, когато условията бяха по-сложни, ние се възползвахме максимално и стигнахме до подиума, което е като злато за нас в момента. Понеже, когато проблеми с представянето, може да изглежда невъзможно да стигнеш до подиума, но ние успяхме да стигнем до него в събота на „Херес“. Това беше страхотна инжекция на доверие и енергия за всички, определено имахме нужда от това, за да продължим да работим и да открием начин да излезем от този труден период.

Последен въпрос. Можеш ли да ни кажеш какво крие бъдещето за теб, ако имаш някаква идея?

Нямам никаква ясна идея, защото бъдещето винаги е несигурно за всички, още повече за пилот в MotoGP.

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg