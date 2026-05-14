Марко Бедзеки пред Sportal.bg: До средата на сезона няма да мисля за титлата

В ексклузивно интервю за Sportal.bg лидерът в генералното класиране в MotoGP Марко Бедзеки заяви, че няма да мисли за световната титла поне до средата на сезона, като на този етап той ще продължи да действа на принципа „състезание за състезание“.

Пилотът на Априлия започна годината с три поредни неделни победи в Тайланд, Бразилия и САЩ, след което записа две втори места в Испания и Франция. Така преди шестия кръг за сезона в Каталуния той води с една точка пред съотборника си Хорхе Мартин в битката за титлата, но Бедзеки е категоричен, че на този етап тя е далеч от неговото съзнание.

Защо Бедзеки не успя да догони Мартин в Льо Ман?

Марко, по-рано тази година, след Гран При на САЩ в Остин, ти каза, че не мислиш за световната титла. Започнали това да се променя, въпреки че победната ти серия беше прекъсната на „Херес“?

Не, все още е прекалено рано, тук в Монтмело ще е едва шестото състезание, така че са минали само пет. Все още остава много. Със сигурност поне до средата на сезона моят подход няма да се променя, ще продължа да мисля състезание за състезание, да остана фокусиран върху добрата работа с екипа и с хората във фабриката в Ноале.

Говорейки за Монмело, в миналото това е била една от най-силните, ако не и най-силната писта за Априлия, виждаш това състезание като шанс да се върнеш на пътя на победата след двете поредни втори места на „Херес“ и в Льо Ман?

Трудно е да се каже, защото миналата година това беше един от най-трудните уикенди за нас, страдахме доста тук. Трудно е да се каже. Разбира се, аз се надявам да направя силен уикенд и да се боря за добри позиции, но искам първо да видя как ще мине утрешният ден и ще видим какво ще стане в хода на уикенда.

От началото на миналата година ти и отборът на Априлия направихте гигантски скок във вашето представяне. Колко се гордееш с отбора, с който обвърза своето бъдеще в MotoGP?

Много се гордея с моя отбор. Всички във фабриката в Ноале работят много здраво, за да се опитат да ни дадат най-добрия възможен пакет. Все още можем и трябва да го подобрим. Те работят по много добър начин и аз съм много доволен от това. Доволен съм и от начина, по който работих върху себе си през зимата, за да се подготвя физически и психически за състезанията.

Снимки: Sportal.bg