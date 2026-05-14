Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Марко Бедзеки пред Sportal.bg: До средата на сезона няма да мисля за титлата

Марко Бедзеки пред Sportal.bg: До средата на сезона няма да мисля за титлата

  • 14 май 2026 | 16:41
  • 972
  • 0
Марко Бедзеки пред Sportal.bg: До средата на сезона няма да мисля за титлата

В ексклузивно интервю за Sportal.bg лидерът в генералното класиране в MotoGP Марко Бедзеки заяви, че няма да мисли за световната титла поне до средата на сезона, като на този етап той ще продължи да действа на принципа „състезание за състезание“.

Пилотът на Априлия започна годината с три поредни неделни победи в Тайланд, Бразилия и САЩ, след което записа две втори места в Испания и Франция. Така преди шестия кръг за сезона в Каталуния той води с една точка пред съотборника си Хорхе Мартин в битката за титлата, но Бедзеки е категоричен, че на този етап тя е далеч от неговото съзнание.

Защо Бедзеки не успя да догони Мартин в Льо Ман?
Защо Бедзеки не успя да догони Мартин в Льо Ман?

Марко, по-рано тази година, след Гран При на САЩ в Остин, ти каза, че не мислиш за световната титла. Започнали това да се променя, въпреки че победната ти серия беше прекъсната на „Херес“?

Не, все още е прекалено рано, тук в Монтмело ще е едва шестото състезание, така че са минали само пет. Все още остава много. Със сигурност поне до средата на сезона моят подход няма да се променя, ще продължа да мисля състезание за състезание, да остана фокусиран върху добрата работа с екипа и с хората във фабриката в Ноале.

Говорейки за Монмело, в миналото това е била една от най-силните, ако не и най-силната писта за Априлия, виждаш това състезание като шанс да се върнеш на пътя на победата след двете поредни втори места на „Херес“ и в Льо Ман?

Трудно е да се каже, защото миналата година това беше един от най-трудните уикенди за нас, страдахме доста тук. Трудно е да се каже. Разбира се, аз се надявам да направя силен уикенд и да се боря за добри позиции, но искам първо да видя как ще мине утрешният ден и ще видим какво ще стане в хода на уикенда.

Програма на уикенда за Гран При на Каталуния в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Каталуния в MotoGP

От началото на миналата година ти и отборът на Априлия направихте гигантски скок във вашето представяне. Колко се гордееш с отбора, с който обвърза своето бъдеще в MotoGP?

Много се гордея с моя отбор. Всички във фабриката в Ноале работят много здраво, за да се опитат да ни дадат най-добрия възможен пакет. Все още можем и трябва да го подобрим. Те работят по много добър начин и аз съм много доволен от това. Доволен съм и от начина, по който работих върху себе си през зимата, за да се подготвя физически и психически за състезанията.

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg

Още от Моторни спортове

Маверик Винялес се завръща в MotoGP за Гран При на Каталуния

Маверик Винялес се завръща в MotoGP за Гран При на Каталуния

  • 14 май 2026 | 08:14
  • 896
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на Каталуния в MotoGP

Програма на уикенда за Гран При на Каталуния в MotoGP

  • 14 май 2026 | 08:05
  • 3628
  • 0
Контузеният Марк Маркес няма да бъде сменян в Каталуния

Контузеният Марк Маркес няма да бъде сменян в Каталуния

  • 13 май 2026 | 11:29
  • 1532
  • 0
Трябва ли да има срок, в който стюардите да обявяват решенията си?

Трябва ли да има срок, в който стюардите да обявяват решенията си?

  • 12 май 2026 | 21:19
  • 1499
  • 1
Шефът на Формула 2 преговаря за още стартове в Северна Америка

Шефът на Формула 2 преговаря за още стартове в Северна Америка

  • 12 май 2026 | 20:07
  • 2526
  • 0
Фернандо Алонсо няма победа във Формула 1 от 13 години

Фернандо Алонсо няма победа във Формула 1 от 13 години

  • 12 май 2026 | 19:28
  • 4052
  • 9
Виж всички

Водещи Новини

Септември крачи към баража, Фурие засили Спартак (Варна) към Втора лига

Септември крачи към баража, Фурие засили Спартак (Варна) към Втора лига

  • 14 май 2026 | 17:07
  • 10564
  • 27
Ботев (Враца) 0:0 Монтана

Ботев (Враца) 0:0 Монтана

  • 14 май 2026 | 17:48
  • 2826
  • 4
Венци Стефанов: Няма да играем по гайдата на Царя на декларациите

Венци Стефанов: Няма да играем по гайдата на Царя на декларациите

  • 14 май 2026 | 14:35
  • 14018
  • 46
Найденов с нов пикантен анализ, предложи съдийството на ЦСКА 1948 - Лудогорец да влезе в "Под прикритие"

Найденов с нов пикантен анализ, предложи съдийството на ЦСКА 1948 - Лудогорец да влезе в "Под прикритие"

  • 14 май 2026 | 15:17
  • 7686
  • 25
ПФК Ботев за ТВ правата: Клубовете обмислят възможни форми на протест

ПФК Ботев за ТВ правата: Клубовете обмислят възможни форми на протест

  • 14 май 2026 | 14:56
  • 4398
  • 11
Алекс Николов дебютира с 13 точки за Сирджан, иранският тим на полуфинал

Алекс Николов дебютира с 13 точки за Сирджан, иранският тим на полуфинал

  • 14 май 2026 | 16:34
  • 3292
  • 1