Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Свитолина подчини Швьонтек и ще атакува трета титла в Рим

Свитолина подчини Швьонтек и ще атакува трета титла в Рим

  • 15 май 2026 | 03:08
  • 249
  • 0
Свитолина подчини Швьонтек и ще атакува трета титла в Рим

Елина Свитолина победи Ига Швьонтек с 6:2, 4:6, 6:2 в завладяващ полуфинален сблъсък на турнира в Рим и си осигури място в мача за титлата срещу Коко Гоф. Устойчивостта на Свитолина при спасяването на точки за пробив и възползването от грешките на Швьонтек ѝ донесоха победата.

В ранните часове на петък на „Форо Италико“ двукратната шампионка Свитолина надделя над трикратната победителка Швьонтек, за да стигне до финал за първи път след спечелването на поредните си трофеи през 2017-18 г.

„Чувството е просто нереално да бъда отново тук на финал след толкова много години“, заяви Свитолина след победата си над Швьонтек,

В трите сета полякинята натрупа 50 непредизвикани грешки срещу едва 28 печеливши удара.

Свитолина вече има две победи над Швьонтек тази година. Тя влиза във финала срещу Гоф с баланс от 2:0 победи през тази година и общ резултат от 3:2 в преките двубои срещу американката.

„Определено имам план за игра. Не точно сега, но ще имам“, каза украинката.

„Играли сме много пъти. Не е изненада. И двете знаем как да водим битката. Последният ни мач беше нещо извънземно. Ще го гледам отново, за да намеря начини... някакви тактики. Искам да се насладя на тази победа. Утре е почивен ден... така че мога да си почина, да се подготвя и да бъда готова за финала", добави Свитолина.

Разликата във възрастта между Свитолина и Гоф – 9 години и 182 дни, е най-голямата между финалисти в Рим от 1990 г. насам, когато за титлата спорят Мартина Навратилова и Моника Селеш (17 години и 45 дни).

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Тенис

Донски се класира за полуфиналите на двойки на турнир от сериите "Чалънджър" в Португалия

Донски се класира за полуфиналите на двойки на турнир от сериите "Чалънджър" в Португалия

  • 15 май 2026 | 06:24
  • 687
  • 0
Антъни Генов достигна до полуфиналите на двойки в Загреб

Антъни Генов достигна до полуфиналите на двойки в Загреб

  • 14 май 2026 | 21:17
  • 537
  • 0
Илиян Радулов записа девета поредна победа и се класира за четвъртфиналите на сингъл в Испания

Илиян Радулов записа девета поредна победа и се класира за четвъртфиналите на сингъл в Испания

  • 14 май 2026 | 20:54
  • 709
  • 0
Пьотр Нестеров допусна поражение във втория кръг на сингъл в Италия

Пьотр Нестеров допусна поражение във втория кръг на сингъл в Италия

  • 14 май 2026 | 20:40
  • 1069
  • 0
Джордж Лазаров загуби от водача в схемата в Сърбия

Джордж Лазаров загуби от водача в схемата в Сърбия

  • 14 май 2026 | 19:17
  • 536
  • 0
Коко Гоф се класира за финала в Рим за втора поредна година

Коко Гоф се класира за финала в Рим за втора поредна година

  • 14 май 2026 | 18:14
  • 570
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА спира основен футболист на Локо (Пд) за финала

ЦСКА спира основен футболист на Локо (Пд) за финала

  • 15 май 2026 | 00:47
  • 5594
  • 28
Феновете на Реал изразиха гнева си към Мбапе при успех на "белите"

Феновете на Реал изразиха гнева си към Мбапе при успех на "белите"

  • 15 май 2026 | 00:22
  • 10730
  • 175
Дешан обяви състава на Франция за Мондиала, отсъстват вратар на ПСЖ и халф на Реал Мадрид

Дешан обяви състава на Франция за Мондиала, отсъстват вратар на ПСЖ и халф на Реал Мадрид

  • 14 май 2026 | 21:48
  • 11517
  • 6
Берое натовари три точки на гара "Надежда", но влакът за Стара Загора тръгна с една

Берое натовари три точки на гара "Надежда", но влакът за Стара Загора тръгна с една

  • 14 май 2026 | 22:10
  • 25719
  • 107
Ботев (Враца) е властелинът на Северозапада, а за Монтана надеждата приключи

Ботев (Враца) е властелинът на Северозапада, а за Монтана надеждата приключи

  • 14 май 2026 | 19:39
  • 24830
  • 50
Септември крачи към баража, Фурие засили Спартак (Варна) към Втора лига

Септември крачи към баража, Фурие засили Спартак (Варна) към Втора лига

  • 14 май 2026 | 17:07
  • 27316
  • 48