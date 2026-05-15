Свитолина подчини Швьонтек и ще атакува трета титла в Рим

Елина Свитолина победи Ига Швьонтек с 6:2, 4:6, 6:2 в завладяващ полуфинален сблъсък на турнира в Рим и си осигури място в мача за титлата срещу Коко Гоф. Устойчивостта на Свитолина при спасяването на точки за пробив и възползването от грешките на Швьонтек ѝ донесоха победата.

В ранните часове на петък на „Форо Италико“ двукратната шампионка Свитолина надделя над трикратната победителка Швьонтек, за да стигне до финал за първи път след спечелването на поредните си трофеи през 2017-18 г.

„Чувството е просто нереално да бъда отново тук на финал след толкова много години“, заяви Свитолина след победата си над Швьонтек,

В трите сета полякинята натрупа 50 непредизвикани грешки срещу едва 28 печеливши удара.

Свитолина вече има две победи над Швьонтек тази година. Тя влиза във финала срещу Гоф с баланс от 2:0 победи през тази година и общ резултат от 3:2 в преките двубои срещу американката.

„Определено имам план за игра. Не точно сега, но ще имам“, каза украинката.

The moment Elina Svitolina beat Iga Swiatek to reach her first Rome final in 8 years



She just beat Rybakina and Swiatek back-to-back in less than 24 hours



5th top four win of the year



31 years old & at the top of her game



True grit is timeless 🇺🇦🥹 pic.twitter.com/K8rzEKWtpI — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 14, 2026

„Играли сме много пъти. Не е изненада. И двете знаем как да водим битката. Последният ни мач беше нещо извънземно. Ще го гледам отново, за да намеря начини... някакви тактики. Искам да се насладя на тази победа. Утре е почивен ден... така че мога да си почина, да се подготвя и да бъда готова за финала", добави Свитолина.

Разликата във възрастта между Свитолина и Гоф – 9 години и 182 дни, е най-голямата между финалисти в Рим от 1990 г. насам, когато за титлата спорят Мартина Навратилова и Моника Селеш (17 години и 45 дни).

Снимки: Gettyimages