Донски се класира за полуфиналите на двойки на турнир от сериите "Чалънджър" в Португалия

Александър Донски достигна до полуфиналите на двойки на турнира по тенис на клей от сериите „Чалънджър 100“ в Оейраш с награден фонд от 160 680 евро. Българинът и Сидхант Бантия (Индия) победиха румънците Богдан Павел (Румъния) и Александру Жекан (Румъния) с 6:4, 6:4 за 70 минути игра.

Донски и Бантия изоставаха с 2:4, но спечелиха следващите четири гейма, за да вземат първия сет с 6:4. Българинът и индиецът стигнаха до пробив в десетия гейм на втората част и триумфираха с победата.

За място на финала двамата ще играят срещу победителите от мача между вторите поставени Гонсало Ескобар (Еквадор) и Мариано Кестелбойм (Аржентина) срещу американците Нейтъниъл Ламънс (САЩ) и Джаксън Уитроу (САЩ).

С този успех Донски заработи 36 точки за световната ранглиста на АТП при двойките, в която в момента заема 103-то място.