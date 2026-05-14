Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Коко Гоф се класира за финала на турнира WТА 1000 за втора поредна година

Коко Гоф се класира за финала на турнира WТА 1000 за втора поредна година

  • 14 май 2026 | 18:14
  • 260
  • 0
Коко Гоф се класира за финала на турнира WТА 1000 за втора поредна година

Американката Коко Гоф се класира за финала на турнира по тенис на клей от сериите WТА 1000 в италианската столица Рим с награден фонд 8 312 293 долара. Поставената под номер 3 в схемата и миналогодишна финалистка Гоф победи 36-годишната румънката Сорана Кърстя с 6:4, 6:3 за 78 минути на корта, за да стигне до мача за титлата за втора поредна година.

Американката спаси мачбол при победата си в три сета над Ива Йович в четвъртия кръг, а след това преодоля пасив от един сет, за да спечели срещу Мира Андреева на четвъртфиналите. Срещу Кърстя Гоф вкара 78% от първия си сервис и допусна само една двойна грешка.

“Просто съм щастлива, че днес завършихме в два сета. Беше маратонска седмица“, каза тя след двубоя.

Гоф беше победена от италианската Джазмин Паолини на финала в Рим през 2025 -а, след което спечели Откритото първенство на Франция. На финала в събота тя ще се изправи срещу трикратната шампионка в Рим Ига Швьонтек (Полша) или двукратната победителка Елина Свитолина (Украйна), които играят по-късно.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Тенис

Джордж Лазаров загуби от водача в схемата в Сърбия

Джордж Лазаров загуби от водача в схемата в Сърбия

  • 14 май 2026 | 19:17
  • 55
  • 0
Елизара Янева ще дебютира в квалификациите на турнир от Големия шлем

Елизара Янева ще дебютира в квалификациите на турнир от Големия шлем

  • 14 май 2026 | 16:40
  • 552
  • 0
Яник Синер подобри "Мастърс" рекорд на Новак Джокович

Яник Синер подобри "Мастърс" рекорд на Новак Джокович

  • 14 май 2026 | 16:20
  • 2750
  • 5
Юлия Стаматова достигна топ 8 в Куршумлийска баня

Юлия Стаматова достигна топ 8 в Куршумлийска баня

  • 14 май 2026 | 15:02
  • 413
  • 1
Иван Иванов е на 1/4-финал в Испания

Иван Иванов е на 1/4-финал в Испания

  • 14 май 2026 | 14:46
  • 885
  • 0
Рожденикът Александър Василев и Янаки Милев оформят български 1/4-финал в Куршумлийска баня

Рожденикът Александър Василев и Янаки Милев оформят български 1/4-финал в Куршумлийска баня

  • 14 май 2026 | 13:19
  • 536
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ботев (Враца) 1:0 Монтана, Генов откри

Ботев (Враца) 1:0 Монтана, Генов откри

  • 14 май 2026 | 17:48
  • 6972
  • 13
11-те на Локомотив (Сф) и Берое

11-те на Локомотив (Сф) и Берое

  • 14 май 2026 | 19:10
  • 496
  • 1
Септември крачи към баража, Фурие засили Спартак (Варна) към Втора лига

Септември крачи към баража, Фурие засили Спартак (Варна) към Втора лига

  • 14 май 2026 | 17:07
  • 15841
  • 39
Венци Стефанов: Няма да играем по гайдата на Царя на декларациите

Венци Стефанов: Няма да играем по гайдата на Царя на декларациите

  • 14 май 2026 | 14:35
  • 19047
  • 64
ПФК Ботев за ТВ правата: Клубовете обмислят възможни форми на протест

ПФК Ботев за ТВ правата: Клубовете обмислят възможни форми на протест

  • 14 май 2026 | 14:56
  • 6364
  • 16
Алекс Николов дебютира с 13 точки за Сирджан, иранският тим на полуфинал

Алекс Николов дебютира с 13 точки за Сирджан, иранският тим на полуфинал

  • 14 май 2026 | 16:34
  • 6418
  • 1