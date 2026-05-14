Коко Гоф се класира за финала на турнира WТА 1000 за втора поредна година

Американката Коко Гоф се класира за финала на турнира по тенис на клей от сериите WТА 1000 в италианската столица Рим с награден фонд 8 312 293 долара. Поставената под номер 3 в схемата и миналогодишна финалистка Гоф победи 36-годишната румънката Сорана Кърстя с 6:4, 6:3 за 78 минути на корта, за да стигне до мача за титлата за втора поредна година.
Американката спаси мачбол при победата си в три сета над Ива Йович в четвъртия кръг, а след това преодоля пасив от един сет, за да спечели срещу Мира Андреева на четвъртфиналите. Срещу Кърстя Гоф вкара 78% от първия си сервис и допусна само една двойна грешка.
“Просто съм щастлива, че днес завършихме в два сета. Беше маратонска седмица“, каза тя след двубоя.
Гоф беше победена от италианската Джазмин Паолини на финала в Рим през 2025 -а, след което спечели Откритото първенство на Франция. На финала в събота тя ще се изправи срещу трикратната шампионка в Рим Ига Швьонтек (Полша) или двукратната победителка Елина Свитолина (Украйна), които играят по-късно.
