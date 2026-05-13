Гоф съкруши Андреева и ще играе полуфинал в Рим

Четвъртата в света Коко Гоф се нуждаеше от пет мачбола, за да надделее над Мира Андреева на четвъртфиналите на турнира по тенис на клей от сериите WTA-1000 в Рим, Италия с награден фонд 8 312 293 долара. Американката, която миналата година се класира за турнира, се наложи над седмата в схемата рускиня с 4:6, 6:2, 6:4. Мачът продължи 2 часа и 20 минути.
Гоф водеше с 5:1 в третия решителен сет, но Андреева почти навакса пасива, като отрази четири мачбола, преди да загуби при петия.
Андреева претърпя петата си загуба от Гоф в петата им среща.
Американката ще се изправи срещу румънката Сорана Кърстя за място на финала на турнира в Рим. Кърстя победи по-рано Елена Остапенко от Литва с 6:1, 7:6(0).