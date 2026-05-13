Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Гоф съкруши Андреева и ще играе полуфинал в Рим

Гоф съкруши Андреева и ще играе полуфинал в Рим

  • 13 май 2026 | 01:28
  • 187
  • 0
Гоф съкруши Андреева и ще играе полуфинал в Рим

Четвъртата в света Коко Гоф се нуждаеше от пет мачбола, за да надделее над Мира Андреева на четвъртфиналите на турнира по тенис на клей от сериите WTA-1000 в Рим, Италия с награден фонд 8 312 293 долара. Американката, която миналата година се класира за турнира, се наложи над седмата в схемата рускиня с 4:6, 6:2, 6:4. Мачът продължи 2 часа и 20 минути.

Гоф водеше с 5:1 в третия решителен сет, но Андреева почти навакса пасива, като отрази четири мачбола, преди да загуби при петия.

Андреева претърпя петата си загуба от Гоф в петата им среща.

Американката ще се изправи срещу румънката Сорана Кърстя за място на финала на турнира в Рим. Кърстя победи по-рано Елена Остапенко от Литва с 6:1, 7:6(0).

Следвай ни:

Още от Тенис

Анди Мъри отново ще е треньор

Анди Мъри отново ще е треньор

  • 12 май 2026 | 21:01
  • 1084
  • 0
Григор Димитров откровен: Сложно е, но не съм приключил и може би най-доброто предстои

Григор Димитров откровен: Сложно е, но не съм приключил и може би най-доброто предстои

  • 12 май 2026 | 19:49
  • 4691
  • 12
Синер изравни рекорд на Джокович по победи в "Мастърс"

Синер изравни рекорд на Джокович по победи в "Мастърс"

  • 12 май 2026 | 17:51
  • 1382
  • 1
Вавринка и Монфис получиха "уайлд кард" за "Ролан Гарос"

Вавринка и Монфис получиха "уайлд кард" за "Ролан Гарос"

  • 12 май 2026 | 17:16
  • 995
  • 0
Испанците имат ново тенис чудо: Рафа Ходар направи в Рим нещо, което никой не е правил от Джокович през 2007 г.

Испанците имат ново тенис чудо: Рафа Ходар направи в Рим нещо, което никой не е правил от Джокович през 2007 г.

  • 12 май 2026 | 16:48
  • 3844
  • 0
Сорана Кърстя достигна до първия си полуфинал в Рим в своя последен сезон в тура

Сорана Кърстя достигна до първия си полуфинал в Рим в своя последен сезон в тура

  • 12 май 2026 | 16:17
  • 606
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Арда отново победи на "Колежа"! Бразилец се превърна в грешник за "канарчетата"

Арда отново победи на "Колежа"! Бразилец се превърна в грешник за "канарчетата"

  • 12 май 2026 | 22:10
  • 14502
  • 51
Асеневци доближиха Черно море до битката за Европа

Асеневци доближиха Черно море до битката за Европа

  • 12 май 2026 | 19:35
  • 28921
  • 70
"Червена" България полудя! Изкупи всички билети за 40 минути

"Червена" България полудя! Изкупи всички билети за 40 минути

  • 12 май 2026 | 12:25
  • 56548
  • 576
Глобиха ЦСКА 1948 заради неуважително отношение към ЦСКА, купонът на Левски излезе солен

Глобиха ЦСКА 1948 заради неуважително отношение към ЦСКА, купонът на Левски излезе солен

  • 12 май 2026 | 16:35
  • 28240
  • 38
Берое с жалба срещу отказа на Лицензионната комисия

Берое с жалба срещу отказа на Лицензионната комисия

  • 12 май 2026 | 18:45
  • 10497
  • 55
Заложена ли е нова бомба за финала? ЦСКА и Локо (Пд) с коренно противоположна информация за един от секторите

Заложена ли е нова бомба за финала? ЦСКА и Локо (Пд) с коренно противоположна информация за един от секторите

  • 12 май 2026 | 12:01
  • 38733
  • 55