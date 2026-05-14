  14 май 2026 | 20:54
Илиян Радулов записа девета поредна победа и се класира за четвъртфиналите на сингъл в Испания

Националът на България за Купа „Дейвис“ Илиян Радулов се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей във Вик (Испания) с награден фонд 30 хиляди долара. 20-годишният българин, който в неделя спечели титлата в Сабадел, показа страхотен характер и победи поставения под номер 5 в схемата представител на домакините Алекс Марти Пухолрас със 7:5, 4:6, 7:5. Двубоят продължи 3 часа и 7 минути.

Радулов изоставаше с 2:5 в решителния трети сет, но направи впечатляващ обрат с пет поредни гейма. В заключителните пет гейма българинът доминираше напълно и спечели 21 срещу 8 точки.

Така той записа девета поредна победа и четвъртфиналите той ще се изправи срещу втория поставен Ориол Рока Баталя (Испания).

По-рано днес друг национал Иван Иванов също се класира за четвъртфиналите. 17-годишният шампион при юношите от "Уимбълдън" и Откритото първенство на САЩ победи с 6:3, 6:3 Джейми Макензи (Германия), който през миналия уикенд спечели финала срещу Димитър Кисимов на турнира за юноши в Офенбах.

За място на полуфиналите Иванов ще играе срещу номер 8 в схемата Серджи Перес Контри (Испания). При успехи в четвъртфиналите Радулов и Иванов ще се изправят един срещу друг в полуфиналите.

