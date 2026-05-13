Швьонтек ще преследва четвърта титла в Рим след разгром над Пегула

Трикратната шампионка Ига Швьонтек ще играе финал на турнира по тенис на клей от сериите WТА 1000 в италианската столица Рим и ще продължи борбата си за първа титла през сезона.

24-годишната полякиня, която е поставена под номер 4, постигна убедителен успех срещу Джесика Пегула (САЩ) с 6:1, 6:2 за час и 7 минути на корта.

Швьонтек тотално доминираше в цялата среща и даде само три гейма на съперничката си, побеждавайки я за първи път от ноември 2023 година, когато двете спориха за титлата във финалния турнир на WТА. Пегула спечели едва две от 16-те си разигравания на втори сервис и не успя да остане конкурентна на полякинята в хода на двубоя.

@iga_swiatek comes out swinging taking the first set in just 29 mins.

На финала в Рим Ига Швьонтек ще се изправи срещу победителката от мача между втората поставена Елена Рибакина (Казахстан) и Елина Свитолина (Украйна), които ще играят тази вечер.

Това ще е първи мач за трофей през тази година за полската тенисистка, която до момента не успяваше да преодолее фазата на четвъртфиналите.