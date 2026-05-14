Антъни Генов достигна до полуфиналите на двойки в Загреб

Антъни Генов се класира за полуфиналите на двойки на турнира по тенис на клей от сериите „Чалънджър 75“ в Загреб с награден фонд от 97 640 евро.

Генов в тандем с Фин Бас (Великобритания) направиха обрат и победиха водачите в схемата Андрю Паулсон (Чехия) и Шимон Киелан (Полша) с 4:6, 7:6(3), 10:8. Двубоят продължи час и 48 минути.

Генов и Бас изоставаха с 3:5 във втория сет, но успяха да изравнят при 5:5, след което се стигна до тайбрек. В него двамата бяха убедителни и спечелиха със 7:3 точки. Българинът и британецът изоставаха с 6:8 в шампионския тайбрек, но спечелиха четири поредни точки и се поздравиха с победата. Съперниците на Генов и Бас за полуфиналите ще станат ясни утре.

Антъни Генов, Денислава Глушкова и Андрея Глушкова продължават напред в Загреб

За представянето си Антъни Генов заработи 30 точки за световната ранглиста на ATP при двойките, в която през тази седмица заема 238-ото място.

Също в Загреб, но на турнир за жени с награден фонд от 60 000 долара, сестрите Денислава Глушкова и Андрея Глушкова загубиха на полуфиналите на двойки с 1:6, 0:6 от вторите поставени Наима Карамоко (Швейцария) и Тара Вюрт (Хърватия).