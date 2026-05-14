Джордж Лазаров загуби от водача в схемата в Сърбия

Джордж Лазаров отпадна във втория кръг след загуба с 4:6, 6:7(10) от водача в схемата Святослав Гулин (Русия) турнира на клей в Куршумлийска баня (Сърбия) с награден фонд 15 000 долара. Срещата продължи час и 49 минути.

Лазаров поведе с 3:0 в първия сет, но впоследствие загуби шест от следващите седем гейма. Във втория сет българинът пропусна три сетбола при 5:4, а след това още четири в тайбрека, който отстъпи драматично с 10:12 точки.

В надпреварата на двойки Янаки Милев и Вардан Манукян, поставени под номер 2, се класираха за полуфиналите след победа с 6:3, 6:3 над Никола Йович и Али Яздани за точно един час игра.

За място на финала те ще играят срещу Даниел Саласар (Колумбия) и Кристиан Джонов (Германия), които елиминираха българите Джордж Лазаров и Радослав Шандаров със 7:5, 6:4.