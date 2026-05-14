  • 14 май 2026 | 20:40
Пьотр Нестеров допусна поражение във втория кръг на сингъл в Италия

Националът на България за Купа „Дейвис“ Пьотр Нестеров отпадна във втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей в Реджо Емилия с награден фонд от 30 хиляди долара. Поставеният под номер 7 в схемата българин отстъпи пред Луиш Гуто Мигел (Бразилия) с 4:6, 1:6 за час и 21 минути игра.

23-годишният Нестеров изостана с 2:5 в първия сет, успя да намали до 4:5, но загуби частта с 4:6. Във втория сет българинът стартира лошо и след пасив от 0:4 отстъпи с 1:6.

Преди този двубой Пьотр Нестеров се намираше в серия от шест поредни победи, след като през миналата седмица спечели титлата на друг турнир в Италия от същия ранг.

Българинът обаче продължава участието си в надпреварата на двойки. Утре Нестеров и Аугусто Вирджили (Италия) ще играят на полуфинал срещу Кирил Киватцев (Русия) и Томасо Компанючи (Италия).

