Добромир Дафинов: Всяка грешка може да бъде наказана

В събота, СФК Светкавица 2014 (Търговище) ще играе с Черноморец в Балчик. Срещата е от 32-ия кръг на Североизточната Трета лига.

„Съперникът разполага с качествени футболисти. Съставът му е балансиран. Срещу нас е един от най-силно представящите се отбори от началото на сезона. Безспорно тежко изпитание. Мобилизацията ни е на ниво. Трябва обаче да сме максимално концентрирани от първия до последния съдийски сигнал, защото всяка грешка може да бъде наказана. Очаквам да се получи хубав двубой“, коментира пред Sportal.bg Добромир Дафинов, президент на СФК Светкавица 2014.