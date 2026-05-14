БФС проведе работна среща с клубовете

Българският футболен съюз проведе работна среща с представители на клубовете, участващи в елитните детско-юношески първенства и турнири.

От страна на БФС участие в срещата взеха техническият директор Кирил Котев, директорът „Първенства и турнири“ Валентин Чакъров, секретарят на ОСТ ДЮФ Делян Асенов и директорът „Развитие ДЮФ“ Лъчезар Димов. По време на дискусията бяха разгледани ключови теми, свързани с развитието на детско-юношеския футбол в България.

Сред основните акценти бяха категоризацията на елитния детско-юношески футбол, нововъведенията в елитните групи за сезон 2026/2027, както и възможностите за по-ефективна комуникация и обратна връзка с клубовете

Пред участниците бе представена и допълнителна информация относно проекта „Академия БФС“, както и инициативата „Най-добрите“, насочена към отличаването и награждаването на най-добре представящите се футболисти и клубове в елитните групи.

Срещата премина в конструктивен диалог, като клубовете имаха възможност да поставят актуални въпроси и да споделят предложения, свързани с бъдещото развитие на детско-юношеските първенства у нас