Таланти на Арсенал, Ливърпул, Ман Сити, Ман Юнайтед и Челси обраха младежките награди на Премиър лийг

От Премиър лийг започнаха раздаването на сезонните награди в Англия с призовете си за най-добрите млади играчи в местния футбол.

Талантите на Арсенал и Ливърпул, съответно Макс Дауман и Рио Нгумоа, си поделиха отличието за Домашен дебютант на сезона. Тази награда се връчва на най-добрия дебютант в английския елит измежду юношите, произлезли от местните школи. Със своите 15 години и 235 дни, през миналия август Дауман се превърна във втория най-млад футболист в историята на Премиър лийг, дебютирайки при победата с 5:0 над Лийдс. През март пък той стана най-младият голмайстор в първенството, вкарвайки за 2:0 над Евертън на възраст 16 години и 73 дни. Общо през този сезон дясното крило има пет шампионатни мача с едно попадение и една асистенция.

Що се отнася до Нгумоа, той се превърна в най-младия реализатор в историята на Ливърпул. На 16 години и 361 дни той се разписа срещу Нюкасъл през август и така донесе успеха с 3:2. Като цяло, през тази кампания лявото крило има 17 срещи с два гола и една асистенция в Премиър лийг, като другият му гол беше при победата с 2:0 над Фулъм през април.

Нико О'Райли от Манчестър Сити пък грабна наградата за най-добър играч, произлязъл от школата на съответния клуб. През този сезон 21-годишният ляв бек е записал 33 шампионатни срещи с пет гола и три асистенции в тях.

Призове бяха раздадени и за елитните първенства при младежите и юношите в Англия. Във възрастовата категория до 21 години беше награден Шумайра Меука от Челси след своите 18 гола в 19 мача. Сред играчите до 18 години пък беше отличен Джей Джей Гейбриъл от Манчестър Юнайтед благодарение на своите 20 попадения в 21 двубоя.

