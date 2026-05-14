  Иван Кочев: Разочарован съм от съдийството във финала

  • 14 май 2026 | 13:57
На стадион „Георги Бенковски“ в Пазарджик, Ботев (Ихтиман) победи Марица (Милево) с 4:1 във финала на турнира за купата на Аматьорската лига.

Иван Кочев, треньор на Марица коментира пред Sportal.bg.

„Доволен съм от влагането на футболистите ни. Бяха малко припряни. Нормално, играят финал. Разочарован съм от съдийството в мача. Разочарован съм от отношението на съдиите. Уж са международни рефери. Те предрешиха крайния изход на финала. Въобще нямаше ситуация за вдигане на червения картон, с който беше отстранен футболистът ни Христо Стоянов. Преди червения картон, имаше нарушение срещу Христо Стоянов. Футболистът с номер 22 от Ботев беше получил жълт картон и след това извърши две нарушения, но съдията не стори нищо. Имаше и други подобни отсъждания. Поздравих колегата от Ботев след мача. Едва ли им е сладка победата“.

