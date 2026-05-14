Иван Кочев: Разочарован съм от съдийството във финала

На стадион „Георги Бенковски“ в Пазарджик, Ботев (Ихтиман) победи Марица (Милево) с 4:1 във финала на турнира за купата на Аматьорската лига.

Иван Кочев, треньор на Марица коментира пред Sportal.bg .

„Доволен съм от влагането на футболистите ни. Бяха малко припряни. Нормално, играят финал. Разочарован съм от съдийството в мача. Разочарован съм от отношението на съдиите. Уж са международни рефери. Те предрешиха крайния изход на финала. Въобще нямаше ситуация за вдигане на червения картон, с който беше отстранен футболистът ни Христо Стоянов. Преди червения картон, имаше нарушение срещу Христо Стоянов. Футболистът с номер 22 от Ботев беше получил жълт картон и след това извърши две нарушения, но съдията не стори нищо. Имаше и други подобни отсъждания. Поздравих колегата от Ботев след мача. Едва ли им е сладка победата“.