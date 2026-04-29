Марица (Милево) разби Спартак (Пловдив)

Марица (Милево) разгроми гостуващия му Спартак (Пловдив) със 7:1. Срещата е от 32-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Бяха изминали едва началните 120 секунди и топката спря в мрежата на пловдивчани, след автогол. Десетина минути по-късно Мартин Здравчев удвои. След 180 секунди Ариф Ферадов върна интригата – 2:1. Мартин Здравчев обаче се разписа и в 29-ата минута. В 53-ата, точен беше и Желязко Калинов. Десетина по-късно и Цветелин Петров разтресе мрежата на Спартак. Диян Чойнев реализира в 62-ата минута. В 73-ата пък вкара Георги Михайлов.