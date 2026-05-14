Рууд е на полуфинал в Рим и се завръща в топ 20

Каспер Рууд изглежда преоткрива най-добрата си форма на клей и след успешното си представяне в Мадрид, сега го доказа и в Рим след победата над руснака Карен Хачанов с 6:1, 2:6, 6:2, изратила го на полуфинал.

Норвежецът вече може да се похвали с резултат, който не е постиган през това десетилетие нито от голямата тройка Роджър Федерер, Рафаел Надал и Новак Джокович, нито и от Карлос Алкарас или Яник Синер. Рууд е единственият играч от 2020 година насам, достигнал до полуфиналите и на трите турнира от “Мастърс” 1000 на клей, и то благодарение на днешната си победа.

Рууд изоставаше с един гейм във втория сет, когато над Рим се изля порой, принуждавайки мача да бъде прекъснат за повече от два часа. А когато играта беше подновена, Хачанов бързо изравни резултата. След това обаче Рууд отново взе инициативата.

Третият сет беше решаващ, но Рууд го изигра като истински фаворит. Той влезе в него с много висока скорост, спаси точка за пробив в началото, след това на свой ред взе две подавания на руснака и вече водеше с 4:0, което му очерта и пътя към успеха.

Хачанов върна един пробив, но след това опитите му за прехвърлящи и минаващи удари не дадоха резултат и скандинавецът просто затвори мача с 6:2 в третата част.

Моментът за него е важен, защото той изпадна от топ 20 на 4 май за първи път от близо пет години, но с днешната победа ще се върне там и ще пристигне на “Ролан Гарос” след две седмици в най-добрата си форма.

