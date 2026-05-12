Испанците имат ново тенис чудо: Рафа Ходар направи в Рим нещо, което никой не е правил от Джокович през 2007 г.

Рафаел Ходар стана първият тийнейджър, който се класира за четвъртфиналите на "Мастърс"-а в Рим от Новак Джокович през 2007 г. Младият испанец победи американеца Лърнър Тиен с 6:1, 6:4 в осминафиналите.

Деветнадесетгодишният тенисист преживява невероятен възход през сезона на клей. Ходар спечели титлата в Маракеш, достигна до полуфинал в Барселона и четвъртфинал на "Мастърс"-а в Мадрид.



С класирането си сред осемте най-добри и във Вечния град Ходар стана първият тийнейджър от Джокович през 2007 г., който достига до тази фаза на няколко "Мастърс" турнира в рамките на един сезон.

First teenager to reach the QFs since Djokovic in 2007! 😮



Rafael Jodar dispatches Tien 6-1 6-4 to reach the last eight!#IBI26 pic.twitter.com/l7LF8kBuZq — Tennis TV (@TennisTV) May 12, 2026

"Изключително щастлив съм – заяви Ходар в интервюто си на корта. - Просто се опитвам да играя мачовете си и да бъда фокусиран върху това, което трябва да правя. Много съм доволен от начина, по който изиграх важните моменти в този мач. Лърнер е труден противник."



Джокович достигна до четвъртфиналите в Рим през 2007 г., само две седмици преди 20-ия си рожден ден. Ходар ще се опита да надмине постижението на Джокович и да стане най-младият полуфиналист на турнира от Рафаел Надал през 2006 г.



Ходар вече е спечелил общо 15 победи на клей в Тура през 2026 г., наравно с Томас Мартин Ечевери. Негов съперник в следващия кръг ще бъде ще бъде вторият поставен Александър Зверев или Лучано Дардери.

Rafael Jodar is 15-2 on clay this season with losses to Fils and Sinner



Where does the 19 yo currently rank among the best players in the world? pic.twitter.com/8YMV3W6hE5 — Barstool Tennis (@StoolTennis) May 12, 2026

Йодар се изкачи до № 29 в класацията на PIF ATP Live, с едно място пред 19-годишния бразилец Жоао Фонсека. Това означава, че испанецът ще бъде най-високо класираният тийнейджър в класацията на PIF ATP в понеделник.