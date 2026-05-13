Медведев с категорична победа по пътя към 1/4-финалите в Рим

Шампионът от 2023 година Даниил Медведев се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис на клей от сериите „Мастърс“ в италианската столица Рим с награден фонд 8 235 540 евро.

Поставеният под номер 7 в схемата руснак победи Тиаго Агустин Тиранте (Аржентина) с 6:3, 6:2 за 83 минути, след като направи четири пробива.

На четвъртфиналите 30-годишният Медведев ще се изправи срещу испанеца Мартин Ландалуса, който си осигури място в основната схема като "щастлив губещ" от квалификациите.

„Изиграх страхотен мач, всичките ми планове проработиха. Мисля, че просто взимах правилните решения в трудни ситуации. Обичам да играя на Централния корт в Рим -в сичко ми се получава тук, играя най-добрия си тенис“, каза Медведев.

„Той сервираше с 230 км/ч. Лудост е, че успях да спечеля. Форхендът и сервисът му са абсолютно невероятни. Доволен съм от начина, по който играх“, добави руснакът.