Иван Тиков награди шампионите от Националната универсиада

Председателят на Управителния съвет на Българската федерация по тенис Иван Тиков награди шампионите по тенис от Националната универсиада 2026.
Над 80 студенти от София, Пловдив, Варна и Благоевград, както и чуждестранни студенти от Германия, се включиха в състезанията по тенис, които се проведоха на базата на Winbet Национален тенис център. Това е най-мащабното събитие в академичния спорт у нас, което събира едни от най-активните, амбициозни и талантливи студенти спортисти от висшите училища в България.
В турнира по тенис участваха представители на Софийски университет „Св. Климент Охридски", Нов български университет, УНСС, Технически университет - София, Медицински университет - Варна, Медицински университет - София, Югозападен университет, НСА и Педагогически университет - Пловдив, информираха от Българската федерация по тенис.
Във финала при мъжете Педагогически университет - Пловдив спечели с 3:1 победи срещу Технически университет - София.
При жените Медицински университет - Варна се наложи във финала с 3:1 победи над НСА.
"През последните дни кортовете в Борисовата градина живяха с енергията на студентския спорт, който събра на едно място студенти, треньори, преподаватели, спортни специалисти и представители на университетската общност, обединени от идеята, че спортът има ключова роля за възпитанието, здравето и развитието на младите хора", добавиха от тенис централата.
Президентът на Българската федерация по тенис Иван Тиков обеща да бъдат организирани още подобни турнири и изрази надежда, че още през следващата година в надпреварата ще се включат повече университети.