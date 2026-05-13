Иван Тиков награди шампионите от Националната универсиада

  • 13 май 2026 | 17:50
Председателят на Управителния съвет на Българската федерация по тенис Иван Тиков награди шампионите по тенис от Националната универсиада 2026.

Над 80 студенти от София, Пловдив, Варна и Благоевград, както и чуждестранни студенти от Германия, се включиха в състезанията по тенис, които се проведоха на базата на Winbet Национален тенис център. Това е най-мащабното събитие в академичния спорт у нас, което събира едни от най-активните, амбициозни и талантливи студенти спортисти от висшите училища в България.

В турнира по тенис участваха представители на Софийски университет „Св. Климент Охридски", Нов български университет, УНСС, Технически университет - София, Медицински университет - Варна, Медицински университет - София, Югозападен университет, НСА и Педагогически университет - Пловдив, информираха от Българската федерация по тенис.

Във финала при мъжете Педагогически университет - Пловдив спечели с 3:1 победи срещу Технически университет - София.

При жените Медицински университет - Варна се наложи във финала с 3:1 победи над НСА.

"През последните дни кортовете в Борисовата градина живяха с енергията на студентския спорт, който събра на едно място студенти, треньори, преподаватели, спортни специалисти и представители на университетската общност, обединени от идеята, че спортът има ключова роля за възпитанието, здравето и развитието на младите хора", добавиха от тенис централата.

Президентът на Българската федерация по тенис Иван Тиков обеща да бъдат организирани още подобни турнири и изрази надежда, че още през следващата година в надпреварата ще се включат повече университети.

