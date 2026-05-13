  Топ тенисист пропуска "Ролан Гарос"

Топ тенисист пропуска "Ролан Гарос"

  • 13 май 2026 | 17:25
Топ тенисист пропуска "Ролан Гарос"

Един от най-добрите италиански тенисисти Лоренцо Мусети със съжаление обяви, че ще пропусне "Ролан Гарос" поради контузия в бедрото.

„След вчерашния мач преминах медицински изследвания, които показаха разтежение на правия бедрен мускул, което ще ме принуди да си взема няколко седмици почивка и възстановяване. За съжаление това ми попречва да участвам в турнирите в Хамбург и на Ролан Гарос – новина, която тежи изключително много на мен.

Сърдечни благодарности към публиката в Рим за невероятната обич: именно тя беше причината, поради която, дори и да не бях на 100%, исках да изляза на корта и да дам всичко от себе си на домашния турнир. Ще ви държа в течение", написа Мусети в социалните мрежи.

Той загуби тежко с 3:6, 1:6 от Каспер Рууд в Рим и още веднага след мача беше заявил, че вероятно няма да играе в "Големия шлем" в Париж.

