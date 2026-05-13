Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Донски достигна до четвъртфиналите на двойки в Португалия

Донски достигна до четвъртфиналите на двойки в Португалия

  • 13 май 2026 | 23:05
  • 89
  • 0
Донски достигна до четвъртфиналите на двойки в Португалия

Националът на България за Купа „Дейвис“ Александър Донски достигна до четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на клей от сериите „Чалънджър 100“ в Оейраш (Португалия) награден фонд 160 680 евро.

Българинът и Сидхант Бантия (Индия) спечелиха без игра след отказ на четвъртите поставени Клийв Харпър (Канада) и Дейвид Стивънсън (Великобритания).

Следващите им съперници ще бъдат румънците Богдан Павел иАлександру Жекан.

Донски заработи 20 точки за световната ранглиста на двойки на АТП, в която заема 103-то място в момента.

Следвай ни:

Още от Тенис

Антъни Генов, Денислава Глушкова и Андрея Глушкова продължават напред в Загреб

Антъни Генов, Денислава Глушкова и Андрея Глушкова продължават напред в Загреб

  • 13 май 2026 | 19:23
  • 551
  • 0
Григор Димитров загуби два тайбрека от сервис-бот в Бордо

Григор Димитров загуби два тайбрека от сервис-бот в Бордо

  • 13 май 2026 | 20:39
  • 17773
  • 33
Надал излезе с опровержение относно президентския пост на Реал Мадрид

Надал излезе с опровержение относно президентския пост на Реал Мадрид

  • 13 май 2026 | 18:27
  • 4658
  • 4
Иван Тиков награди шампионите от Националната универсиада

Иван Тиков награди шампионите от Националната универсиада

  • 13 май 2026 | 17:50
  • 1030
  • 0
Топ тенисист пропуска "Ролан Гарос"

Топ тенисист пропуска "Ролан Гарос"

  • 13 май 2026 | 17:25
  • 1084
  • 0
Много тенисисти са готови да бойкотират "Големия шлем"

Много тенисисти са готови да бойкотират "Големия шлем"

  • 13 май 2026 | 16:27
  • 665
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лацио 0:2 Интер, Нослин пропусна да върне гостите в мача

Лацио 0:2 Интер, Нослин пропусна да върне гостите в мача

  • 13 май 2026 | 20:46
  • 6139
  • 13
Левски разпечата вратата на Лудогорец, но "орлите" спасиха точката

Левски разпечата вратата на Лудогорец, но "орлите" спасиха точката

  • 13 май 2026 | 22:11
  • 66485
  • 371
ЦСКА и ЦСКА 1948 се "самоубиха" в полза на Лудогорец, гостите с фрапантни пропуски в края

ЦСКА и ЦСКА 1948 се "самоубиха" в полза на Лудогорец, гостите с фрапантни пропуски в края

  • 13 май 2026 | 19:41
  • 82069
  • 337
Вторият най-голям акционер в Левски с атака към Сираков, обяви го за зло

Вторият най-голям акционер в Левски с атака към Сираков, обяви го за зло

  • 13 май 2026 | 21:32
  • 23179
  • 59
Ще има ли Ботев (Пд) нов треньор? Босът на "канарчетата" се срещна с бивш наставник на Левски и Локо

Ще има ли Ботев (Пд) нов треньор? Босът на "канарчетата" се срещна с бивш наставник на Левски и Локо

  • 13 май 2026 | 21:14
  • 10115
  • 11
Григор Димитров загуби два тайбрека от сервис-бот в Бордо

Григор Димитров загуби два тайбрека от сервис-бот в Бордо

  • 13 май 2026 | 20:39
  • 17773
  • 33