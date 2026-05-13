Рубльов е на четвъртфинал в Рим

Руснакът Андрей Рубльов достигна четвъртфиналите на турнира по тенис на клей от сериите „Мастърс“ в италианската столица Рим с награден фонд 8 235 540 евро. Рубльов победи грузинеца Николоз Басилашвили с 3:6, 7:6(5), 6:2 и в спор за място на полуфиналите ще срещне водача в схемата и миналогодишен финалист Яник Синер (Италия), който по-рано се наложи над сънародника си Андреа Пелегрино с 6:2, 6:3.

Рубльов загуби първия сет, а във втория допусна ранен пробив и губеше с 0:2, преди да успее да навакса и спечели след тайбрек.

В решителния трети сет руснакът нямаше проблеми и спечели с 6:2. Мачът продължи 2 часа и 15 минути.

В друга среща от четвъртия кръг испанецът Мартин Ландалусе отстрани сърбина Хамад Меджеводич със 7:5, 6:4.

Rublev d. Basilashvili 3-6 7-6(5) 6-2



What an effort this was from Andrey.



Down a set and a break.



He reaches his first Rome quarterfinal since 2021.



Also his 1st Masters Quarterfinal since Cincinnati last year.



✅16th Masters QF

✅18th win of 2026



The warrior came out. 🤍 pic.twitter.com/RR34Ww4BWR — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 12, 2026