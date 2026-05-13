  Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Рубльов е на четвъртфинал в Рим

  • 13 май 2026 | 01:43
  • 199
  • 0
Руснакът Андрей Рубльов достигна четвъртфиналите на турнира по тенис на клей от сериите „Мастърс“ в италианската столица Рим с награден фонд 8 235 540 евро. Рубльов победи грузинеца Николоз Басилашвили с 3:6, 7:6(5), 6:2 и в спор за място на полуфиналите ще срещне водача в схемата и миналогодишен финалист Яник Синер (Италия), който по-рано се наложи над сънародника си Андреа Пелегрино с 6:2, 6:3.

Рубльов загуби първия сет, а във втория допусна ранен пробив и губеше с 0:2, преди да успее да навакса и спечели след тайбрек.

В решителния трети сет руснакът нямаше проблеми и спечели с 6:2. Мачът продължи 2 часа и 15 минути.

В друга среща от четвъртия кръг испанецът Мартин Ландалусе отстрани сърбина Хамад Меджеводич със 7:5, 6:4.

Анди Мъри отново ще е треньор

  • 12 май 2026 | 21:01
Григор Димитров откровен: Сложно е, но не съм приключил и може би най-доброто предстои

  • 12 май 2026 | 19:49
Синер изравни рекорд на Джокович по победи в "Мастърс"

  • 12 май 2026 | 17:51
Вавринка и Монфис получиха "уайлд кард" за "Ролан Гарос"

  • 12 май 2026 | 17:16
Испанците имат ново тенис чудо: Рафа Ходар направи в Рим нещо, което никой не е правил от Джокович през 2007 г.

  • 12 май 2026 | 16:48
Сорана Кърстя достигна до първия си полуфинал в Рим в своя последен сезон в тура

  • 12 май 2026 | 16:17
Арда отново победи на "Колежа"! Бразилец се превърна в грешник за "канарчетата"

  • 12 май 2026 | 22:10
Асеневци доближиха Черно море до битката за Европа

  • 12 май 2026 | 19:35
"Червена" България полудя! Изкупи всички билети за 40 минути

  • 12 май 2026 | 12:25
Глобиха ЦСКА 1948 заради неуважително отношение към ЦСКА, купонът на Левски излезе солен

  • 12 май 2026 | 16:35
Берое с жалба срещу отказа на Лицензионната комисия

  • 12 май 2026 | 18:45
Заложена ли е нова бомба за финала? ЦСКА и Локо (Пд) с коренно противоположна информация за един от секторите

  • 12 май 2026 | 12:01
