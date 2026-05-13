Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Без победител в “червения” сблъсък между ЦСКА и ЦСКА 1948 - на живо след 1:1 на “Васил Левски”
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Антъни Генов, Денислава Глушкова и Андрея Глушкова продължават напред в Загреб

Антъни Генов, Денислава Глушкова и Андрея Глушкова продължават напред в Загреб

  • 13 май 2026 | 19:23
  • 244
  • 0
Антъни Генов, Денислава Глушкова и Андрея Глушкова продължават напред в Загреб

Антъни Генов се класира за четвъртфиналите на двойки на турнир по тенис на клей от сериите "Чалънджър" в хърватската столица Загреб с награден фонд 97 640 евро. Генов в тандем с Фин Бас (Великобритания) се наложиха над Мирза Башич (Босна и Херцеговина) и Денис Молчанов (Украйна) с 6:1, 7:5 за 68 минути игра.

В спор за достигане до финала българинът и британецът ще се изправят срещу водачите в схемата Андрю Паулсон (Чехия) и Шимон Киелан (Полша), които продължиха напред без игра в първия кръг.

Също в Загреб, но в турнир за жени с награден фонд 60 000 долара, Денислава Глушкова и Андрея Глушкова се класираха за полуфиналите на двойки без игра, след отказване на противничките им на четвъртфиналите - Ана София Санчес (Мексико) и Каролина Алвеш (Бразилия).

В надпреварата на Денислава Глушкова отстъпи в първия кръг пред водачката в схемата Ела Зайдел (Германия) с 2:6, 0:6 в двубой, продължил час и 20 минути.

Следвай ни:

Още от Тенис

Гледайте на живо Григор Димитров срещу Мартин Дам в Бордо

Гледайте на живо Григор Димитров срещу Мартин Дам в Бордо

  • 13 май 2026 | 18:39
  • 8259
  • 6
Надал излезе с опровержение относно президентския пост на Реал Мадрид

Надал излезе с опровержение относно президентския пост на Реал Мадрид

  • 13 май 2026 | 18:27
  • 1594
  • 0
Иван Тиков награди шампионите от Националната универсиада

Иван Тиков награди шампионите от Националната универсиада

  • 13 май 2026 | 17:50
  • 672
  • 0
Топ тенисист пропуска "Ролан Гарос"

Топ тенисист пропуска "Ролан Гарос"

  • 13 май 2026 | 17:25
  • 696
  • 0
Много тенисисти са готови да бойкотират "Големия шлем"

Много тенисисти са готови да бойкотират "Големия шлем"

  • 13 май 2026 | 16:27
  • 555
  • 0
Швьонтек ще преследва четвърта титла в Рим след разгром над Пегула

Швьонтек ще преследва четвърта титла в Рим след разгром над Пегула

  • 13 май 2026 | 15:32
  • 491
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Лудогорец и Левски - осем промени при "сините"

11-те на Лудогорец и Левски - осем промени при "сините"

  • 13 май 2026 | 19:12
  • 15198
  • 24
ЦСКА и ЦСКА 1948 се "самоубиха" в полза на Лудогорец, гостите с фрапантни пропуски в края

ЦСКА и ЦСКА 1948 се "самоубиха" в полза на Лудогорец, гостите с фрапантни пропуски в края

  • 13 май 2026 | 19:41
  • 53643
  • 296
Ето къде продължава кариерата си световният вицешампион Дамян Колев

Ето къде продължава кариерата си световният вицешампион Дамян Колев

  • 13 май 2026 | 19:11
  • 5771
  • 2
Добруджа живна в "Овча купел", но остава под чертата

Добруджа живна в "Овча купел", но остава под чертата

  • 13 май 2026 | 17:08
  • 32057
  • 125
Избухна бомба пред фен клуб на Левски, ето какви са щетите (снимка)

Избухна бомба пред фен клуб на Левски, ето какви са щетите (снимка)

  • 13 май 2026 | 16:03
  • 21790
  • 51
Гледайте на живо Григор Димитров срещу Мартин Дам в Бордо

Гледайте на живо Григор Димитров срещу Мартин Дам в Бордо

  • 13 май 2026 | 18:39
  • 8259
  • 6