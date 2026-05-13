Антъни Генов, Денислава Глушкова и Андрея Глушкова продължават напред в Загреб

Антъни Генов се класира за четвъртфиналите на двойки на турнир по тенис на клей от сериите "Чалънджър" в хърватската столица Загреб с награден фонд 97 640 евро. Генов в тандем с Фин Бас (Великобритания) се наложиха над Мирза Башич (Босна и Херцеговина) и Денис Молчанов (Украйна) с 6:1, 7:5 за 68 минути игра.

В спор за достигане до финала българинът и британецът ще се изправят срещу водачите в схемата Андрю Паулсон (Чехия) и Шимон Киелан (Полша), които продължиха напред без игра в първия кръг.

Също в Загреб, но в турнир за жени с награден фонд 60 000 долара, Денислава Глушкова и Андрея Глушкова се класираха за полуфиналите на двойки без игра, след отказване на противничките им на четвъртфиналите - Ана София Санчес (Мексико) и Каролина Алвеш (Бразилия).

В надпреварата на Денислава Глушкова отстъпи в първия кръг пред водачката в схемата Ела Зайдел (Германия) с 2:6, 0:6 в двубой, продължил час и 20 минути.