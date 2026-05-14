  Свитолина отрази 16 точки за пробив и елиминира Рибакина, предстои сблъсък със Швьонтек

Свитолина отрази 16 точки за пробив и елиминира Рибакина, предстои сблъсък със Швьонтек

  • 14 май 2026 | 01:36
Свитолина отрази 16 точки за пробив и елиминира Рибакина, предстои сблъсък със Швьонтек

Украинката Елина Свитолина имаше срещу себе си 20 точки за пробив и спаси 16 от тях, за да постигне изненадваща победа над №2 в световната ранглиста Елена Рибакина (Казахстан) и се класира на полуфинал на турнира в Рим за първи път от осем години.

Борбеният дух, който Свитолина показа при победата си с 2:6, 6:4, 6:4 за 2 часа и 23 минути, отдавна е отличителен белег на нейната бляскава кариера, която включва две титли от същия този турнир в Рим, които спечели в две поредни години през 2017-а и 2018-а. Но именно от осем години насам тя не беше стигала полуфиналите.

С днешната победа украинката изравни баланса си срещу Рибакина на 4-4 и на полуфинала ще играе с друга бивша шампионка - Ига Швьонтек (Полша). По-рано днес Швьонтек се поздрави с победа с 6:1, 6:2 над Джесика Пегула (САЩ) за 67 минути.

Рибакина започна много уверено и взе първия сет, след като направи пробив за 2:0, а след това и още един в последния гейм за 6:2, където украинката показа на какво е готова. Четири пъти отбиваше атаките, но в крайна сметка отстъпи.

Във втората част Свитолина подобри началния си удар, нанесе пробив в подаването за 3:2 и след това удържа до края. А третата част се превърна в истинска игра на нерви, в която украинката дръпна с 3:0.

Рибакина опита да се върне и донякъде успя, след като търсеше тактика на изтощение. Но решаващият момент дойде в осмия гейм, който Свитолина спечели с обрат от 0:15.

Снимки: Imago

