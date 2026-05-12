Сорана Кърстя достигна до първия си полуфинал в Рим в своя последен сезон в тура

Румънката Сорана Кърстя се класира за полуфиналите на турнира по тенис на клей от сериите WТА 1000 в италианската столица Рим с награден фонд 8 312 293 долара.
26-ата поставена Кърстя отстрани Йелена Остапенко от Литва с 6:1, 7:6(0) в първи четвъртфинален двубой, продължил час и 33 минути.
В спор за достигане до финала 36-годишната румънска тенисистка, за която това е последен сезон в тура на WTA, ще се изправи срещу победителката от мача между третата поставена и финалистка от миналата година Коко Гоф (САЩ) и осмата в схемата рускиня Мира Андреева.
Кърстя и Остапенко размениха по един гейм в началото на мача преди румънката да спечели следващите пет за 6:1 в първия сет.
Във втората част Сорана Кърстя, която в третия кръг в Рим отстрани водачката в схемата Арина Сабаленка (Беларус), навакса изоставане от 2:4 и 3:5 до 5:5, а впоследствие беше категорична в тайбрека, печелейки седем поредни точки.