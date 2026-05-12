Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Сорана Кърстя достигна до първия си полуфинал в Рим в своя последен сезон в тура

Сорана Кърстя достигна до първия си полуфинал в Рим в своя последен сезон в тура

  • 12 май 2026 | 16:17
  • 296
  • 0
Сорана Кърстя достигна до първия си полуфинал в Рим в своя последен сезон в тура

Румънката Сорана Кърстя се класира за полуфиналите на турнира по тенис на клей от сериите WТА 1000 в италианската столица Рим с награден фонд 8 312 293 долара.

26-ата поставена Кърстя отстрани Йелена Остапенко от Литва с 6:1, 7:6(0) в първи четвъртфинален двубой, продължил час и 33 минути.

В спор за достигане до финала 36-годишната румънска тенисистка, за която това е последен сезон в тура на WTA, ще се изправи срещу победителката от мача между третата поставена и финалистка от миналата година Коко Гоф (САЩ) и осмата в схемата рускиня Мира Андреева.

Кърстя и Остапенко размениха по един гейм в началото на мача преди румънката да спечели следващите пет за 6:1 в първия сет.

Във втората част Сорана Кърстя, която в третия кръг в Рим отстрани водачката в схемата Арина Сабаленка (Беларус), навакса изоставане от 2:4 и 3:5 до 5:5, а впоследствие беше категорична в тайбрека, печелейки седем поредни точки.

Следвай ни:

Още от Тенис

Синер преодоля още един съперник в Рим

Синер преодоля още един съперник в Рим

  • 12 май 2026 | 04:45
  • 1804
  • 1
Рекордно класиране за Димитър Кисимов в юношеската ранглиста

Рекордно класиране за Димитър Кисимов в юношеската ранглиста

  • 11 май 2026 | 20:13
  • 6526
  • 0
Димитър Кузмано загуби във втория кръг на квалификациите за „Чалънджър“ в Загреб

Димитър Кузмано загуби във втория кръг на квалификациите за „Чалънджър“ в Загреб

  • 11 май 2026 | 18:19
  • 1222
  • 0
Светът на тениса скърби: Отиде си 4-кратен шампион от Големия шлем

Светът на тениса скърби: Отиде си 4-кратен шампион от Големия шлем

  • 11 май 2026 | 16:35
  • 4695
  • 0
Холгер Руне пропуска "Ролан Гарос"

Холгер Руне пропуска "Ролан Гарос"

  • 11 май 2026 | 14:38
  • 1445
  • 0
Елина Свитолина е разочарована от решението на МОК за Беларус

Елина Свитолина е разочарована от решението на МОК за Беларус

  • 11 май 2026 | 12:35
  • 4773
  • 16
Виж всички

Водещи Новини

Черно море 0:0 Локомотив (Пловдив)

Черно море 0:0 Локомотив (Пловдив)

  • 12 май 2026 | 17:46
  • 2352
  • 9
"Червена" България полудя! Изкупи всички билети за 40 минути

"Червена" България полудя! Изкупи всички билети за 40 минути

  • 12 май 2026 | 12:25
  • 35039
  • 327
Глобиха ЦСКА 1948 заради неуважително отношение към ЦСКА, купонът на Левски излезе солен

Глобиха ЦСКА 1948 заради неуважително отношение към ЦСКА, купонът на Левски излезе солен

  • 12 май 2026 | 16:35
  • 7997
  • 0
Заложена ли е нова бомба за финала? ЦСКА и Локо (Пд) с коренно противоположна информация за един от секторите

Заложена ли е нова бомба за финала? ЦСКА и Локо (Пд) с коренно противоположна информация за един от секторите

  • 12 май 2026 | 12:01
  • 27248
  • 45
Решено: дадоха само два сектора на ЦСКА за финала, ето как ги разпределиха

Решено: дадоха само два сектора на ЦСКА за финала, ето как ги разпределиха

  • 12 май 2026 | 11:42
  • 22148
  • 81
Венци Стефанов: Не Лудогорец, а Светият синод да поиска Балов, няма да стане

Венци Стефанов: Не Лудогорец, а Светият синод да поиска Балов, няма да стане

  • 12 май 2026 | 12:29
  • 21899
  • 48