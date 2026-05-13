Корейските “машини” на Филип Блейн на полуфинал

Отборът на Хюндай Кепитъл Скайуокърс се класира на полуфинал в Шампионската лига на Азия.

Корейските “машини” на Филип Блейн се справиха с Ал Райян (Катар) с 3:1 (25:20, 25:20, 21:25, 25:21) и продължават напред в турнира.

Субонг стана най-резултатен за корейците с 16 точки (1 блок).

Жиян добави още 15 точки (2 блока).

Донсеон се отличи с 14 точки 1 блок).

Азар от Ал-Раяйн стана най-резултатен в двубоя с 22 точки (1 ас, 4 блока).

Кейта, Можич и Симон се развихриха, Джакарта Бхаянгкара е на полуфинал

На полуфинала в събота, 16 май, от 15:00 часа Хюндай Кепитъл Скайуокърс среща Джакарта Бхаянгкара Пресиси от Индонезия, з който играят звездите Нумори Кейта, Рок Можич и Робертланди Симон.

#AVCChampionsLeague 🏆: A SMILE FROM COACH BLAIN 🤩



Hyundai Capital Skywalkers 🇰🇷 knock out the reigning champions and book their spot in the semifinals on May 16 🔥



🏐 #Volleyball pic.twitter.com/lKvqUF9iTI — Volleyball World (@volleyballworld) May 13, 2026