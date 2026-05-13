Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Без победител в “червения” сблъсък между ЦСКА и ЦСКА 1948 - на живо след 1:1 на “Васил Левски”
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Отново голямо назначение за български волейболен съдия

Отново голямо назначение за български волейболен съдия

  • 13 май 2026 | 18:58
  • 374
  • 0
Отново голямо назначение за български волейболен съдия

Българските съдии спазват традицията да бъдат канени на едни от най-големите волейболни мачове. Европейската конфедерация (CEV) определи Константин Йовчев да е един от реферите на финалната четворка на Шампионската лига за мъже. Турнирът е в Торино на 16 и 17 май. Все още не се знае кои от мачовете на турнира са поверени на Йовчев. Двата мача са Пройект (Варшава) – Сър Суса Сикома (Перуджа) и Алурон КМК Варта (Заверче) – Зириаатбанк (Анкара).

След пандемията от COVID-19 в четири издания на финалната четвовка от Шампионската лига имаме български рефери. Миналата година мъжкият финал беше поверен на Ивайло Иванов, който беше един от арбитрите с най-много наряди на Летните Олимпийски Игри в Париж 2024. През 2022 година той получи и женския финал.

Началото на серията даде Добромир Добрев, който ръководи мача за титлата при дамите през 2021 година.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Световна и европейска шампионка с България продължава кариерата си във Франция

Световна и европейска шампионка с България продължава кариерата си във Франция

  • 13 май 2026 | 19:17
  • 359
  • 0
Ето къде продължава кариерата си световният вицешампион Дамян Колев

Ето къде продължава кариерата си световният вицешампион Дамян Колев

  • 13 май 2026 | 19:11
  • 5658
  • 2
Антон Василиев поема националния отбор за девойки до 17 години

Антон Василиев поема националния отбор за девойки до 17 години

  • 13 май 2026 | 19:04
  • 212
  • 0
Корейските “машини” на Филип Блейн на полуфинал

Корейските “машини” на Филип Блейн на полуфинал

  • 13 май 2026 | 17:33
  • 618
  • 0
Кейта, Можич и Симон се развихриха, Джакарта Бхаянгкара е на полуфинал

Кейта, Можич и Симон се развихриха, Джакарта Бхаянгкара е на полуфинал

  • 13 май 2026 | 15:57
  • 1209
  • 0
Алианц (Милано) привлече белгийския бомбардировач Базил Дермо

Алианц (Милано) привлече белгийския бомбардировач Базил Дермо

  • 13 май 2026 | 15:26
  • 462
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Лудогорец и Левски - осем промени при "сините"

11-те на Лудогорец и Левски - осем промени при "сините"

  • 13 май 2026 | 19:12
  • 14920
  • 18
ЦСКА и ЦСКА 1948 се "самоубиха" в полза на Лудогорец, гостите с фрапантни пропуски в края

ЦСКА и ЦСКА 1948 се "самоубиха" в полза на Лудогорец, гостите с фрапантни пропуски в края

  • 13 май 2026 | 19:41
  • 53358
  • 296
Ето къде продължава кариерата си световният вицешампион Дамян Колев

Ето къде продължава кариерата си световният вицешампион Дамян Колев

  • 13 май 2026 | 19:11
  • 5659
  • 2
Добруджа живна в "Овча купел", но остава под чертата

Добруджа живна в "Овча купел", но остава под чертата

  • 13 май 2026 | 17:08
  • 31984
  • 124
Избухна бомба пред фен клуб на Левски, ето какви са щетите (снимка)

Избухна бомба пред фен клуб на Левски, ето какви са щетите (снимка)

  • 13 май 2026 | 16:03
  • 21730
  • 50
Гледайте на живо Григор Димитров срещу Мартин Дам в Бордо

Гледайте на живо Григор Димитров срещу Мартин Дам в Бордо

  • 13 май 2026 | 18:39
  • 8214
  • 6