Антон Василиев поема националния отбор за девойки до 17 години

Управителният съвет на БФ Волейбол одобри кандидатурата на Антон Василиев за селекционер на националния отбор на България за девойки до 17 години.
В момента Василиев е треньор във Волейболна академия "Стойчев и Казийски", а през настоящия сезон изведе женския тим на клуба до спечелването на "Демакс+" Купа на България - Висша лига за жени.
Ангажиментът на новия селекционер в тази възрастова група ще бъде свързан с подготовката и участието на националния тим на предстоящото Балканско първенство в Косово, което ще се проведе в периода 21-25 юли.