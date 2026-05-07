МОК препоръча свалянето на ограничения към спортистите от Беларус

  • 7 май 2026 | 17:09
  • 324
  • 0
Изпълкомът на Международния олимпийски комитет (МОК) препоръча да бъдат премахнати всички ограничения за беларуските спортисти, участващи в международни състезания индивидуални и отборно, съобщиха от организацията.

„МОК вече не препоръчва налагането на каквито и да е ограничения върху участието на беларуски спортисти в състезания, провеждани от международни федерации и организатори на международни спортни събития. Изпълкомът на МОК днес отмени препоръчителните условия за участие на международни спортни събития, въведени през 2022 и 2023 година“, се казва в изявление на централата.

През февруари 2022-а МОК препоръча отстраняване на представителите на двете държави от международните състезания. През март 2023-а организацията призова спортистите от тези страни да бъдат допуснати до състезания с неутрален статут, но това решение се отнасяще само за индивидуални състезания. През декември 2025-а МОК препоръча на федерациите да позволят на руските и беларуски спортисти да се състезават в състезания за юноши и девойки с техния флаг и химн.

Същевременно, Изпълкомът на МОК потвърди отстраняването на Руския олимпийски комитет и не промени препоръките си относно руските спортисти.

Снимки: Gettyimages

