МОК препоръча свалянето на ограничения към спортистите от Беларус

Изпълкомът на Международния олимпийски комитет (МОК) препоръча да бъдат премахнати всички ограничения за беларуските спортисти, участващи в международни състезания индивидуални и отборно, съобщиха от организацията.

„МОК вече не препоръчва налагането на каквито и да е ограничения върху участието на беларуски спортисти в състезания, провеждани от международни федерации и организатори на международни спортни събития. Изпълкомът на МОК днес отмени препоръчителните условия за участие на международни спортни събития, въведени през 2022 и 2023 година“, се казва в изявление на централата.

The IOC Executive Board no longer recommends restrictions on the participation of Belarusian athletes, including teams, in competitions governed by International Federations and international sports event organisers.



Learn more👇



🔗https://t.co/cwOAJ6SMih pic.twitter.com/eYPIYj2mIt — IOC MEDIA (@iocmedia) May 7, 2026

През февруари 2022-а МОК препоръча отстраняване на представителите на двете държави от международните състезания. През март 2023-а организацията призова спортистите от тези страни да бъдат допуснати до състезания с неутрален статут, но това решение се отнасяще само за индивидуални състезания. През декември 2025-а МОК препоръча на федерациите да позволят на руските и беларуски спортисти да се състезават в състезания за юноши и девойки с техния флаг и химн.

Същевременно, Изпълкомът на МОК потвърди отстраняването на Руския олимпийски комитет и не промени препоръките си относно руските спортисти.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages