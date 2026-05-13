Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Кейта, Можич и Симон се развихриха, Джакарта Бхаянгкара е на полуфинал

Кейта, Можич и Симон се развихриха, Джакарта Бхаянгкара е на полуфинал

  • 13 май 2026 | 15:57
  • 573
  • 0
Кейта, Можич и Симон се развихриха, Джакарта Бхаянгкара е на полуфинал

Индонезийският отбор Джакарта Бхаянгкара Пресиси се класира за полуфиналите на Шампионската лига на Азия при мъжете, след като надигра казахстанския Жайък с 3:1 (25:19,25:27,25:19,25:21) в откриващия 1/4-финал от турнира в Понтианак (Индонезия).

Домакините, в чиито редици на финалите на вътрешното първенство игра и Мартин Атанасов, оправдаха ролята си на фаворит, а звездното трио Нумори Кейта, Рок Можич и Робертланди Симон изигра ключова роля за успеха.

Нумори Кейт заби 28 точки (3 блока).

Рок Можич добави 15 точки (2 блока).

Робертланди Симон се отличи с 11 точки (1 ас, 2 блока).

Иранският национал Амирхосейн Есфандиар заби 19 точки (2 аса, 2 блока) за тима от Казахстан.

Така Джакарта Бхаянгкара продължава към полуфиналите на турнира, където ще се опита да направи нова крачка към историческа титла и класиране за Световното клубно първенство през 2026 година.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Пламен Константинов след победата над Динамо-ЛО: Този път не платихме за загубата на концентрация

Пламен Константинов след победата над Динамо-ЛО: Този път не платихме за загубата на концентрация

  • 13 май 2026 | 11:29
  • 1108
  • 0
Ивет Гавраилова и Антония Николова: Вълнуваме се от мача със световните шампионки

Ивет Гавраилова и Антония Николова: Вълнуваме се от мача със световните шампионки

  • 13 май 2026 | 10:53
  • 816
  • 0
Шампионът Левски обяви първото си ново попълнение!

Шампионът Левски обяви първото си ново попълнение!

  • 13 май 2026 | 10:33
  • 24434
  • 5
Мони Николов и Локомотив (Новосибирск) са много близо до полуфинал за Купата

Мони Николов и Локомотив (Новосибирск) са много близо до полуфинал за Купата

  • 12 май 2026 | 18:13
  • 14853
  • 11
Алекс Грозданов е блокировач №1 в Полша

Алекс Грозданов е блокировач №1 в Полша

  • 12 май 2026 | 17:26
  • 2161
  • 0
Невен Нешев: ЦСКА и Левски са като скачени съдове

Невен Нешев: ЦСКА и Левски са като скачени съдове

  • 12 май 2026 | 14:41
  • 1410
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Славия 0:2 Добруджа, гостите гледат към трите точки

Славия 0:2 Добруджа, гостите гледат към трите точки

  • 13 май 2026 | 16:05
  • 12008
  • 32
11-те на ЦСКА и ЦСКА 1948, двата тима с по три промени

11-те на ЦСКА и ЦСКА 1948, двата тима с по три промени

  • 13 май 2026 | 16:49
  • 2884
  • 5
Избухна бомба пред фен клуб на Левски, ето какви са щетите (снимка)

Избухна бомба пред фен клуб на Левски, ето какви са щетите (снимка)

  • 13 май 2026 | 16:03
  • 7393
  • 21
Крушарски: ЦСКА са победени, Купата е наша!

Крушарски: ЦСКА са победени, Купата е наша!

  • 13 май 2026 | 09:56
  • 18682
  • 80
Шампионът Левски обяви първото си ново попълнение!

Шампионът Левски обяви първото си ново попълнение!

  • 13 май 2026 | 10:33
  • 24434
  • 5
Шефът на съдиите в Англия се произнесе: Явно нарушение срещу Давид Рая

Шефът на съдиите в Англия се произнесе: Явно нарушение срещу Давид Рая

  • 13 май 2026 | 12:02
  • 13737
  • 13