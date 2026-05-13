Кейта, Можич и Симон се развихриха, Джакарта Бхаянгкара е на полуфинал

Индонезийският отбор Джакарта Бхаянгкара Пресиси се класира за полуфиналите на Шампионската лига на Азия при мъжете, след като надигра казахстанския Жайък с 3:1 (25:19,25:27,25:19,25:21) в откриващия 1/4-финал от турнира в Понтианак (Индонезия).

Домакините, в чиито редици на финалите на вътрешното първенство игра и Мартин Атанасов, оправдаха ролята си на фаворит, а звездното трио Нумори Кейта, Рок Можич и Робертланди Симон изигра ключова роля за успеха.

Нумори Кейт заби 28 точки (3 блока).

Рок Можич добави 15 точки (2 блока).

Робертланди Симон се отличи с 11 точки (1 ас, 2 блока).

Иранският национал Амирхосейн Есфандиар заби 19 точки (2 аса, 2 блока) за тима от Казахстан.

Така Джакарта Бхаянгкара продължава към полуфиналите на турнира, където ще се опита да направи нова крачка към историческа титла и класиране за Световното клубно първенство през 2026 година.

