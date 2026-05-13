Алианц (Милано) привлече белгийския бомбардировач Базил Дермо

  • 13 май 2026 | 15:26
Отборът на Алианц (Милано) започва нов технически цикъл след ерата на Роберто Пиаца с привличането на нов диагонал. Клубът, ръководен от президента Лусио Фузаро и генералния директор Фабио Лини, избра белгийския талант Базил Дермо – един от най-интересните млади волейболисти в Европа.

Роден през 2003 г. в Изегем и израснал във волейболната школа на Рьозеларе, Дермо пристига в Суперлигата, след като се утвърди в белгийското първенство с фланелката на Кнак (Рьозеларе). С този клуб той печели наградата за най-добър играч на турнира в две последователни години.

Преди броени дни диагоналът завърши финалната серия за титлата, загубена от Грийнярд (Маасейк), като въпреки това реализира 18 точки в четвъртия мач. Този резултат прекъсна серията от 5 поредни титли на Кнак (Рьозеларе).– отбор, който е и редовен участник в Шампионската лига.

С височина от почти два метра, атака над 3,50 метра и сервис, смятан за един от най-мощните в Европа, Дермо пристига в Милано с репутацията на експлозивен и опустошителен в нападение играч. Това се потвърждава и от представянето му в последното издание на Шампионската лига, където впечатли с 39-те си точки срещу Халкбанк (Анкара).

В първите си изявления като състезател на миланския тим, самият играч обясни причините за своя избор: „Суперлигата е най-голямото предизвикателство за моето развитие. Искам да се докажа и да продължа да се усъвършенствам във всички аспекти.“

В Милано Дермо ще се събере със своя сънародник Сепе Роти, бивш съотборник в Кнак (Рьозеларе) и настоящ играч на ломбардския тим. Новият диагонал на „бианкоросите“ ще поеме щафетата от значими играчи, преминали наскоро през Милано, като Фере Регерс, Нимир Абдел-Азиз и Жан Патри.

По време на представянето си белгиецът подчерта и желанието си да израсне в техническо и тактическо отношение: „Физиката и сервисът със сигурност са основните ми качества, но искам да подобря и четенето на играта, както и техническите аспекти.“

За Дермо това ще бъде първият му опит извън Белгия. Успоредно със спортната си кариера той завършва университетското си образование по бизнес мениджмънт, а извън игрището обича да готви, да чете и да пътува.

Сред личните му цели е и да се превърне в ключова фигура за националния отбор на Белгия с поглед към Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г.

Накрая новият диагонал на Алианц (Милано) отправи послание към феновете:

„Нямам търпение да играя в Милано и да предложа мачове, които си заслужава да се гледат. Засега все още нямам прякор – надявам се феновете да ми измислят такъв.“

