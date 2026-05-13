Анчелоти за единствения начин Бразилия да вдигне титлата

Селекционерът Карло Анчелоти обяви разширен списък от 55 играчи на Бразилия, от които на 18 май ще назове окончателните 26, които ще пътуват за Северна Америка за Мондиала (11 юни – 19 юли). В него е включен Неймар (34 г.), който беше пренебрегнат от италианския селекционер с мотива, че е бил контузен и извън форма. Завръщането на бразилската звезда в националния отбор беше една от най-обсъжданите теми в световния футбол напоследък.

Селекционер на Бразилия от май 2025 г., Анчелоти подготвя Бразилия за приятелските мачове преди старта на Световното първенство срещу Панама и Египет, съответно на 31 май и 6 юни. Със 128 мача и 79 гола, Неймар, който играе за ФК Сантос, изигра последния си мач за Селесао на 17 октомври 2023 г. (в квалификациите за Световното първенство), загубен от Уругвай с 2:0.

Запитан за 34-годишния нападател, италианският треньор каза: „Повикването на Неймар? Зависи само от него, не от мен. Както при всички играчи, физическото му състояние ще бъде от решаващо значение. Талантът му е безспорен, просто трябва да оценим физическото му състояние“.

Помолен да коментира и Винисиус Жуниор, Карлето заяви: “Отговорността, която носи Вини за Бразилия, е огромна, особено напоследък. Това може да бъде тежест за него. Нашата задача в националния отбор е да му я облекчим, така че да може да играе с радост, енергия и всичките си качества. Виждам Винисиус такъв, какъвто го виждах в Реал Мадрид. Той е зрелищен играч и зрелищна личност, способен да спечели мача сам. Той ще бъде много важен за Бразилия на Световното първенство. Но трябва ли да бъде номер 1, звездата? Нямаме нужда от номер 1. Не можем да съсредоточим всичко върху един играч. Трябва да мислим като отбор. Това е единственият начин да спечелим титлата“, заключи бившият треньор на Реал Мадрид.